Alarm am Bürgerholz: Auf einem Feldweg am Waldrand hat am Donnerstagabend Gras gebrannt, das zuvor jemand zusammengeschoben hatte. Die Feuerwehr wurde gegen 22.30 Uhr in die Nähe der Kreisstraße 225 zwischen Devese und Ohlendorf gerufen.

Ein Autofahrer hatte das kleine Feuer gesehen sowie drei Personen, die wegliefen, und die Polizei alarmiert. Diese stufe den Vorfall als groben Unfug ein, teilte ein Polizeisprecher mit.

Feuerwehr löscht im Bürgerholz

„Die Feuerwehr löschte die Glut mit einem tragbaren Schaumlöschgerät ab, um ein Wiederaufflammen zu verhindern“, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Die Feuerwehr Devese war mit 15 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz, auch die Polizei war vor Ort.

