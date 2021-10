24 Jahre ist Claus Schacht Bürgermeister in Hemmingen, nächste Woche beginnt sein Ruhestand. Ist das Amt anstrengender geworden? Wird er im Hintergrund die Strippen ziehen? Und wie läuft die Amtsübergabe an Jan Dingeldey? Das Interview lesen Sie hier.

Dienstältester Bürgermeister geht in Pension: Ein Interview mit Claus Schacht

Hemmingen - Dienstältester Bürgermeister geht in Pension: Ein Interview mit Claus Schacht

Hemmingen - Dienstältester Bürgermeister geht in Pension: Ein Interview mit Claus Schacht