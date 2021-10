Wer sich erstmals gegen das Coronavirus impfen lassen will oder das Vakzin als zweite Dosis oder für die Boosterimpfung benötigt, kann am Donnerstag nach Laatzen-Grasdorf kommen. Das Team nutzt dort die Räume der Tafel.

Hinweis in mehreren Sprachen: In den Räumen der Laatzener Tafel in Grasdorf können sich Menschen am Donnerstag gegen das Coronavirus impfen lassen. Quelle: privat