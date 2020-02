Neues HLF-20 der Gleidinger Ortsfeuerwehr ist das größte in der Halle

Gleidingen

Die Ortsfeuerwehr Gleidingen leistete vergangenes Jahr 61 Einsätze – so viele wie noch nie. Fast jede dritte Alarmierung bezog sich auf technische Hilfeleistungen wie Verkehrsunfälle sowie Unwetterschäden. Um im Notfall noch besser gerüstet und technisch auf dem neuesten Stand zu sein, hat die Stadt am Freitag offiziell ein neues Fahrzeug übergeben. Das 470.000 Euro teure Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) 20 ist nun das größte der Feuerwache Süd.

„Das alte Haus im Gleidinger Ortskern war zu klein, um ein Fahrzeug dieser Dimension unterzubringen“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne bei der offiziellen Übergabe des rund 8,60 Meter langen, lastwagenähnlichen 16-Tonners. Daher sei das Ersatzfahrzeug auch mit etwas Verspätung ausgeliefert worden. Das Vorgängermodell LF8 ist bereits 31 Jahre alt, fast ein Drittel kürzer und verfügt über eine deutlich geringere Auflastung. Das ausgemusterte LF 8 wird nun für die Truppmann-Ausbildung in Laatzen verwendet.

Hygienebord, 360-Grad-Kamera und Schaummischanlage

Das neue HLF-20 transportiere wesentlich mehr Gerätschaften und ermögliche den Feuerwehrleuten eine komfortable Bedienung, erklärte André Oestreich als stellvertretender Ortsbrandmeister. So könnten die Helfer während der Fahrt in der Kabine die Atemschutzgeräte anlegen. Zudem verfügt das Fahrzeug über eine Rangierhilfe und eine 360-Grad-Kamera, einen ausfahrbaren Lichtmast, ein Hygienebord zum Händedesinfizieren und einen 125 Liter großen Schaummitteltank mit integrierter Mischanlage. Diese kann die gewünschte Zumischrate auf das Prozent genau automatisch herstellt. Die Zeiten, in denen die Feuerwehrleute mit separaten Kanistern und Schläuchen hantieren mussten, sind somit vorbei.

Zur Galerie Das neue Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Gleidingen ist 8,60 Meter lang und transportiert auf seinem 16-Tonnen-Fahrgestell zahlreiche Gerätschaften, darunter ein Hygienebord und eine Schaummischanlage.

Das Fahrzeug zur technischen Hilfeleistung und Brandbekämpfung transportiert zudem 2000 Liter Löschwasser und ist nahezu baugleich mit dem im Herbst 2018 für 430.000 Euro beschafften Gefährt der Ortsfeuerwehr Laatzen. Allerdings gibt es an dem Gleidinger HLF 20 noch leicht veränderte Ausstattungsdetails, darunter auch eine Seilwinde, um kleinere Fahrzeuge zu bergen.

Erster Einsatz bereits Ende Januar

Das HLF 20 steigere die Schlagkraft der Gleidinger Ortsfeuerwehr, betonte Oestreich. Seit der Abholung würden die Helfer an dem 300-PS-Fahrzeug geschult. Seinen ersten Einsatz hatte es am 26. Januar bei einem Verkehrsunfall in Gleidingen, als eine Golffahrerin beim Überholen mit einer entgegenkommenden Stadtbahn zusammengestoßen war.

Die nächste Neuerung in der Halle der Feuerwache Süd, die die Gleidinger und Rethener Feuerwehren gemeinsam nutzen, soll ein Gerätewagen sein, der voraussichtlich im Frühjahr der Ortsfeuerwehr Rethen übergeben werden soll. Auch ein neues LF 20 sollen die Rethener noch erhalten. Bis auf Weiteres bleibt das HLF-20 der Gleidinger Ortsfeuerwehr das größte Fahrzeug in der Halle.

