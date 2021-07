Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte

Der Glasfaser-Ausbau in Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte kommt voran. Laut Deutscher Telekom sind rund 75 Prozent der Verbindungen zwischen den insgesamt 57 Verteilerkästen hergestellt, nach und nach würden nun die Wohnungen angeschlossen. Etwa 130 Haushalte surften bereits mit einer Geschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s). „Früher war eine Freischaltung erst nach Fertigstellung des gesamten Netzes möglich“, sagt Harald Lange, Leiter Produktion Technische Infrastruktur. Heute könnten die Anschlüsse sukzessive freigeschaltet werden, sobald die Verbindung bis zum Haus steht.

Telekom investiert zweistelligen Millionenbetrag

Spätestens bis Ende März 2022 sollen rund 9000 Haushalte in Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte mit dem Glasfasernetz verbunden sein. Voraussetzung ist, dass die Hausbesitzer einen entsprechenden Anschluss beantragt haben. Im Nördlichen Heidfeld sollen die schnellen Internetverbindungen dann bis spätestens Ende September 2022 für bis zu 2700 weitere Haushalte freigeschaltet werden. „Wir liegen voll im Plan“, sagt Borislav Tadic, Technik-Leiter der Telekom-Niederlassung Nord. In Laatzen würden insgesamt rund 380 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und in Kooperation mit der Stadt auf etwa 60 Kilometern Tiefbauarbeiten ausgeführt. „Wir investieren hier in diesem und im nächsten Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag“, sagt Lange.

Etliche Leerkabel wie dieses haben Firmen in den vergangenen Monaten in Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte unter die Erde gebracht. Durch die Leerrohre werden die Glasfaserkabel per Luftdruck mit bis zu 20 Bar eingeblasen. Quelle: Daniel Junker

Bislang hätten rund 1500 Kunden Verträge für Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte abgeschlossen, heißt es bei der Telekom. Hinzu kämen etwa 400 Verträge für das Nördliche Heidfeld. Zudem hätten sich rund 70 Prozent der Besitzer von Mehrfamilienhäusern für einen Glasfaseranschluss entschieden. „In diesen Häusern können wir den Mietern unsere Produkte anbieten“, sagt Telekom-Regionalmanager Alexander Steinhof. Die Telekom hat die Frist für die kostenlose Verlegung der Anschlüsse bis zum 31. Dezember verlängert, danach würden regulär knapp 800 Euro fällig. Eine Verbindung ist auch ohne Abschluss eines Telekom-Tarifes möglich – dann wird die Glasfaserleitung allerdings nur bis in den Keller gelegt.

Auch Vodafone macht ein Angebot

Bandbreiten von 1 GBit/s bietet in Laatzen auch der Konkurrent Vodafone über sein Kabelnetz an. Der Unterschied liegt darin, dass die Telekom ihre Glasfaserleitung bis in die Wohnungen verlegt. Bei den Mitbewerbern müssten sich die einzelnen Mieter die Menge der am Haus ankommenden Daten auf den letzten Metern teilen. „Wenn alle gleichzeitig im Internet sind, kann das zu deutlich geringeren Geschwindigkeiten führen“, sagt Lange.

Ausbau für weitere Ortsteile steht noch nicht fest

Ob und wann weitere Laatzener Ortsteile Glasfaseranschlüsse bekommen ist noch unklar. „Wir werden für das Regio-Team in den nächsten Monaten eine Investitionssumme bekommen“, sagt Tadic. „Danach entscheidet sich, ob wir weitere Stadtteile anschließen können.“ Dies sei darüber hinaus auch von Gesprächen mit der Stadt abhängig. Die Telekom halte schon beim jetzigen Ausbau Leitungskapazitäten für eine Verlängerung des Glasfasernetzes frei.

Bürgermeister Jürgen Köhne betont die Bedeutung des Ausbaus für Laatzen. „Glasfaser ist einer der wichtigsten Faktoren, die in den nächsten Jahren vorangetrieben werden müssen.“ Schnelles Internet sei zunehmend ein wichtiger Standortfaktor. „Aus Sicht der Stadt ist es wünschenswert, dass der Ausbau schnellstmöglich weitergeht.“

Bürgermeister Jürgen Köhne (rechts) verspleißt eine Glasfaserleitung. Heinz Lerch, Monteur im Außendienst der Telekom, zeigt ihm, wie das geht. Quelle: Daniel Junker

Schnelles Netz löst Probleme bei der Dienstbesprechung

Die Feuerwache am St.-Florian-Weg etwa wurde in der vergangenen Woche an das Glasfasernetz angeschlossen – aus guten Grund: Während der Corona-Pandemie seien Dienstbesprechungen mit Führungskräften oft an zu langsamen Datenleitungen gescheitert, berichtet Ortsbrandmeister Sven Wenger. Die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und auch mit den modernen Fahrzeugen werde mit schnellem Internet deutlich verbessert. Eine solche Verbindung habe sich Köhne bereits im Februar gewünscht: Aufgrund der heftigen Schneefälle hatte die Stadt damals ein Lagezentrum in der Feuerwache eingerichtet. „Bei der Datenübertragung sind wir da manchmal schon an die Grenzen gestoßen.“

Schulen bekommen mehrere Leitungen

Im Zuge des Ausbaus würden sämtliche städtische Gebäude im Ausbaugebiet an das Glasfasernetz angeschlossen, sagt Laatzens Wirtschaftsförderin Sabrina Deharde. Die Schulen bekommen gleich mehrere Leitungen, so dass dort Bandbreiten von weit mehr als einem GBit/s möglich seien. „Die technischen Voraussetzungen werden geschaffen, die Vertragsseite müssen wir allerdings noch klären“, sagt Deharde.

Ebenfalls in Planung ist der Glasfaserausbau im Gewerbegebiet zwischen der Messe und der Bahnstrecke in Alt-Laatzen. Im Bereich bis nach Döhren will die Telekom bis zu 660 Betriebe mit hohen Bandbreiten versorgen. Voraussetzung sei, dass sich bis zum 19. September mindestens 30 Prozent Firmen für Glasfaser entscheiden. Dort seien sogar direkte Übertragungswege mit Geschwindigkeiten bis zu 100 GBit/s möglich.

Von Daniel Junker