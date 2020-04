Das bedeuten die neuen Corona-Regeln für Laatzen

Laatzen

Nach der angekündigten Lockerung der Corona-Beschränkungen können auch in Laatzen ab Montag kleinere Geschäfte wieder öffnen. In den Schulen soll es ebenfalls schrittweise wieder losgehen, die VHS bricht ihr laufendes Semester hingegen nun endgültig ab. Auch auf Veranstaltungen und politische Sitzungen haben die Regelungen Auswirkungen.

Leine-Center ab Montag wieder belebter?

Das Leine-Center könnte – neben kleineren Geschäften im Stadtgebiet – zu den großen Gewinnern der Corona-Erleichterungen werden: Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen laut Landesregierung ab Montag wieder öffnen. Da das Einkaufszentrum vorwiegend über kleinere Shops verfügt, dürfte das Center dann wieder deutlich belebter werden. Genauere Angaben dazu macht das Management derzeit noch nicht. „Wir warten aktuell auf die konkrete und verbindliche Verfügung der Landesregierung. Sobald diese vorliegt, können wir benennen, welche Shops zusätzlich öffnen können“, sagt Julian Kalcher, Sprecher von Unibail-Rodamco-Westfield. Dazu zählten dann auch die Friseure und die Buchhandlung Decius, die ausdrücklich von den aktuellen Beschränkungen ausgenommen sind.

Anzeige

Leine-Volkshochschule bricht Semester ab

Mit der Verlängerung der Kontaktsperre bis Anfang Mai hat die Leine-Volkshochschule ihr Frühjahrsprogramm endgültig abgebrochen. Bislang hatte die Bildungseinrichtung lediglich eine Unterbrechung bis zum Ende der Osterferien in dieser Woche angekündigt. „Die ausgefallenen Termine werden auch nicht mehr nachgeholt, weil wir dies nichts mehr hinbekommen“, sagt VHS-Verwaltungsleiter Bjoern Schoof. Da auch nach dem 4. Mai unklar ist, wie es weitergeht, wurde nun die Entscheidung getroffen. Regulär hätte das Programm am 26. Juni geendet. Ausgenommen sind Onlinekurse.

Weitere NP+ Artikel

Den eigentlich für Anfang Mai vorgesehenen Start des Sommerprogramms verschiebt die VHS auf den 3. Juni. „Wir gehen zumindest davon aus, dass wir dann wieder starten können“, sagt Schoof. Dies betreffe zunächst nur die klassischen VHS-Kurse. „Bei den Integrationskursen sind wir vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abhängig.“ Die Planung für das Herbstsemester läuft hingegen ganz normal weiter. Der Leineladen an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen nimmt am 27. April seinen Betrieb wieder auf. Mit einer Verkaufsfläche von 770 Quadratmetern liege er unterhalb der vom Land genannten Schwelle.

Veranstaltungsplanung noch ungewiss

Großveranstaltungen sollen bis 31. August untersagt werden, so hatten es Bund und Länder am Mittwoch vereinbart. Welche Konsequenzen dies für Laatzen genau hat, war bei der Stadt am Donnerstag nicht zu erfahren. „Wir warten auf die Verordnungen des Landes, die sich momentan in der Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden befinden“, sagt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. Die nächsten größeren Veranstaltungen sind das Alt-Laatzener Winzerfest mit Leinelauf vom 19. bis 21. Mai, das Fest der Sinne vom 10. bis 12 Juli, das Schützenfest Rethen vom 7. bis 10. August und das Eichstraßenfest in Alt-Laatzen am 22. August. Das Grasdorfer Brunnenfest fällt auf den 19. September und damit außerhalb des genannten Zeitraums. Der Schützenball am 25. April in Rethen und das Dorffest Ingeln-Oesselse wurden bereits abgesagt.

Schulen richten sich auf Neustart ein

Die Laatzener Schulen richten sich auf die schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort ein. An der Albert-Einstein-Schule und an der Erich-Kästner-Oberschule kehren zunächst am 27. April die Abschlussklassen der Haupt- und Realschuljahrgänge 9 und 10 zurück sowie der Abiturjahrgang an der AES. Das Erich-Kästner-Gymnasium hat wegen der Umstellung von G8 auf G9 in diesem Jahr kein Abitur. Die übrigen Jahrgänge sollen schrittweise in den nächsten Wochen folgen, auch an den Grundschulen.

Wie lange setzt die Politik aus?

Der politische Betrieb in Laatzen sollte ursprünglich am 27. April wieder starten. Bürgermeister Jürgen Köhne stimmt sich in der Frage derzeit noch mit den Fraktionen im Rat der Stadt ab. Genaueres will die Stadt am Freitag bekannt geben.

Lesen Sie auch

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Johannes Dorndorf