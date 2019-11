Am Sonntag, 1. Dezember, können Groß und Klein erstmals eine Tür am Adventskalender öffnen. Bei der lebendigen Version mit in der Regel abendlichen Treffen um 18 Uhr an Garten-, Haus- oder öffentlichen Gebäudetüren machen bis Weihnachten rund 70 Gastgeber in Laatzen mit.