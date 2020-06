„Gefahren wie ein Wildschein“: 23-Jähriger nach rasanter Autoüberführung verurteilt

Rethen/Gelnhausen

Wegen gefährlicher Raserei ist ein 23-jähriger Laatzener jetzt vor dem Amtsgericht Gelnhausen verurteilt worden. Der Mann, der in Rethen gemeldet ist, wollte einen Audi A5 für eine Autovermietung von Hannover nach Schöneck bei Hanau überführen, fiel dabei aber durch seine Fahrweise drei Polizisten auf. Seinen Job ist er nun erst einmal los.

Passiert ist der Vorfall am 23. Oktober vergangenen Jahres. Der Mann befuhr die A66 zwischen Fulda und Frankfurt, als sein rücksichtsloses Verhalten den Polizeibeamten auffiel, die zwar gerade außer Dienst waren, aber sich der Sache annahmen. Der Rethener konnte schließlich an der Anschlussstelle Hanau von einer hinzu gerufenen Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen werden.

Anzeige

Verurteilung wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Für seine halsbrecherische Fahrt bekam der junge Mann jetzt vor dem Amtsgericht Gelnhausen seine Quittung. Gemäß dem seit Oktober 2017 geltenden neuen Straftatbestand Verbotene Kraftfahrzeugrennen wurde der Arbeitslose zu einer Geldstrafe von 500 Euro (50 Tagessätze à 10 Euro) sowie einer Führerscheinsperre von sechs Monaten verurteilt. Die Sperre gilt als abgegolten, da die Fahrerlaubnis schon seit Dezember eingezogen worden war.

Weitere NP+ Artikel

Die drei jungen Bundespolizisten trauten ihren Augen nicht, als sie am Tattag uniformiert, aber in einem Privatwagen auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle am Frankfurter Flughafen waren. In Höhe der Auffahrt Schlüchtern-Süd fiel ihnen der rote Audi das erste Mal auf. Rasante Fahrweise, drängelnd, dicht auffahrend, mehrere Autos rechts überholend, teilweise auf dem Stand- oder Verzögerungsstreifen. In den auf 100 Stundenkilometer beschränkten Abschnitt in Höhe von Bad Soden-Salmünster rauschte er mit Tempo 180, so die Anklageschrift.

„Das war rücksichtslos und gefährlich“

Den jungen Polizisten war sofort klar: Hier hatte es jemand besonders eilig. „Das war rücksichtslos und gefährlich“, resümierte ein 23-jähriger Beamter. Also alarmierten sie per Notruf die Kollegen der Landespolizei und versuchten gleichzeitig, dem Raser zu folgen, was teilweise nur schwerlich umzusetzen war. In Höhe Hanau gelang es dann einer Polizeistreife, den Audi anzuhalten.

Der Beschuldigte räumte auf der Anklagebank die Vorwürfe zum großen Teil ein. So sei er mit höherer Geschwindigkeit unterwegs gewesen und teilweise auch relativ dicht auf andere aufgefahren. Allerdings sprach er von 130 bis 140 Kilometern pro Stunde. 180 seien es keinesfalls gewesen. Auf den Stand- oder Verzögerungsstreifen sei er nicht ausgewichen.

Fahrer: Langsames Auto hat mich provoziert

Er habe sich von einem auf der linken Spur langsam fahrenden Auto provozieren lassen. Das bereue er heute, sagte der Rethener – zumal er auf seinen Führerschein angewiesen sei. Die vergangenen Monate seien für ihn daher hart gewesen. Mit dem Audi habe er für eine Autovermietung eine Überführungsfahrt von Hannover nach Schöneck bei Hanau gemacht. Diesen Job habe er nach dem Vorfall verloren. Heute ist er arbeitslos. Er benötige aber dringend wieder den Führerschein, weil er in Kürze nach Kanada auswandern wolle.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Hanau fand deutliche Worte: „Sie sind gefahren wie ein Wildschwein!“ Aus dem einsichtigen Verhalten des Angeklagten vor Gericht schloss er jedoch, dass der junge Mann „seine Lektion gelernt hat“. Das Urteil wurde von allen Seiten umgehend akzeptiert und ist damit rechtskräftig.

Lesen Sie auch

Von Ulrich Schwind