Der Mitmachgarten im Park der Sinne und der Interkulturelle Garten in Laatzen-Mitte öffnen am Sonnabend, 25. Mai, von 11 und 17 Uhr ihre Pforten. Zudem gibt es am Gartenbus der Region von 15.45 bis 17 Uhr Tipps und Informationen zu Kompost und Dünger. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Gartenregion 2019.