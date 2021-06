Ingeln-Oesselse/Rethen

Genau 123 PDF-Seiten lang ist der Entwurf des Laatzener Freiraumkonzeptes, den die Stadt Laatzen und das Hamburger Büro Lichtenstein Landschaftsarchitekten in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt haben. Das um die Ergebnisse von vier Onlineworkshops im März aktualisierte Konzept liegt jetzt den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Reaktionen in den Ortsräten Rethen und Ingeln-Oesselse, die sich diese Woche als erstes damit befassten, reichten von offen bis gedämpft.

130 Anregungen und die Diskussion mit mehr als 200 Wortbeiträgen sind durch die Bürgerbeteiligung in das mit der Verwaltung vorbereitete Werk eingeflossen, erklärte Planer Daniel Kauder: „Wir konnten das Konzept stark füttern und dank der Experten vor Ort konkrete Räume benennen sowie Korrekturen vornehmen.“ Der Ideenkatalog umfasse nun 41 Gruppen mit 113 Einzelmaßnahmen für die strategische Entwicklung Laatzens. Sie wurden auf ihre Umsetzbarkeit fachlich bewertet und im Ampelsystem gekennzeichnet.

„Wir hoffen, dass es kein Konzept für die Schublade ist“

Vieles lasse sich zeitnah (grüne Markierung) umsetzen, darunter die Erweiterung von Sportangeboten in öffentlichen Parks. Anderes wie die Gründachförderung dauere länger (gelb) oder sei als langfristiges Ziel zu betrachten, darunter neue Querungsmöglichkeiten der B6 für den Weg zwischen Gleidigen und Ingeln-Oesselse. „Wir hoffen, dass es kein Konzept für die Schublade ist“, so Kauder. Empfohlen werde, Laatzens vielfältige Freiräume besser miteinander zu verknüpfen, weiter zu entwickeln sowie Fuß- und Radverkehr zu stärken.

Der mehrheitlich von Christdemokraten und mit mehreren Landwirten besetzte Ortsrat Ingeln-Oesselse monierte vor allem, dass es schon viele „grüne Maßnahmen“ im Dorf gebe, wie Bienenweiden und Initiativen für neue Radwegeverbindungen. Was andernorts in Laatzen nötig und zu planen sei, treffe nicht zwingend auf Ingeln-Oesselse zu. Auch solle die umgebende Feldmark nicht unbedingt zum Laatzener Erholungsraum entwickelt, sondern auch als Ruhebereich für Wild und Raum für die Landwirtschaft gesehen werden. Die Handlungsempfehlungen seien zu detailliert und griffen teils zu stark in die Privatsphäre einzelner ein.

Ortsrat Ingeln-Oesselse will Verwaltung ausbremsen

Mehrere Ortsratsleute kritisierten, dass im ursprünglichen Beschlusstext für das Freiraumkonzept die Ortsräte nicht gesondert aufgeführt waren. „Klar, wir arbeiten mit der Verwaltung zusammen, aber wir wollen die Initiative behalten“, sagte Manfred Looß (CDU).

Schließlich wurde das Konzept in seiner Kernaussage mehrheitlich beschlossen. Anders als der Ortsrat Rethen, der sich für die allmähliche Umsetzung der Einzelmaßnahmen aussprach und mit der Ergänzung der Ortsräte bei den zwingend vorher zu beteiligenden Gremien zufrieden gab, schränkten die Ingeln-Oesselser den Spielraum der planenden Verwaltung ein. Mehrheitlich – die SPD enthielt sich – stimmten sie für einen eigenen Wortlaut: „Vorschläge zur Umsetzung einzelner Maßnahmen können gegebenenfalls auf Initiative des Ortsrates behandelt und beschlossen werden.“

Das Laatzener Freiraumkonzept ist kommende Woche Thema in den Ortsräten Gleidingen (Montag, 21. Juni) und Laatzen (Dienstag, 22. Juni). Die Onlineveranstaltungen mit etwa 20-minütiger Präsentation des Hamburger Planungsbüros beginnen jeweils um 18 Uhr. Der Zoom-Link wird am Tag der Sondersitzungen auf der Internetseite www.laatzen.de veröffentlicht.

Von Astrid Köhler