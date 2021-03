Gleidingen

Wie sollen sich Gleidingens Freiräume entwickeln? Welche Wünsche haben die Menschen dort in puncto Mobilität, Erholung, Natur, Sport- und Ruhemöglichkeiten? Um den Entwurf des Freiraumkonzepts weiter zu entwickeln und mit dem lokalen Wissen anzureichern, haben Stadt und das von ihr beauftragte Hamburger Landschaftsarchitektenbüro Lichtenstein die Gleidinger ermuntert, Ideen und Wünsche bei einem Online-Workshop vorzubringen. Rund 30 Teilnehmer waren am Montag bei der Zoom-Konferenz dabei. Darunter waren fast die Hälfte Verwaltungs- und Ortsratsvertreter sowie zehn Bürger. Auf dem interaktiven Whiteboard standen am Ende des Abends fast zwei Dutzend Anregungen: von einer partiellen Öffnung des Golfplatzes und generell besseren Wegeverbindungen über Spielflächen bis zur Neugestaltung der Ortsmitte.

„Alle Ideen sind heute zugelassen, auch Vorschläge, die aus heutiger Perspektive nicht realisierbar scheinen“, sagte Planer Daniel Kauder zu Beginn der offenen Diskussion. Nach einführenden Worten von Stadtrat Axel Grüning und Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert hatte Kauder den Entwurf zum Laatzener Freiraumkonzept kurz vorgestellt, der bereits in den Ortsräten diskutierten wurde. Auch ging er kurz auf die räumliche Situation in Gleidingen ein, darunter die weiten Feldmarkflächen im Osten sowie der Leinemasch und Seen im Westen.

„Die Wege in der Leinemasch und der Wasserlehrpfad sind in keinem guten Zustand und müssen überarbeitet werden": Die Wünsche und Ideen von Bürgern wie Jörg Schlamilch wurden bei dem Workshop auf einem digitalen Whiteboard samt Google-Karte notiert. Quelle: Screenshot: Astrid Köhler

Ein Hindernis bei der Freiraumnutzung stellten die Bahntrassen sowie die Bundesstraße 6 dar, die Laatzens südlichsten Stadtteil gleich zweimal in Nord-Süd-Richtung durchtrennt, so Kauder. Genau hier sahen die Workshopteilnehmer mit ihren Vorschlägen erste Anknüpfungspunkte.

Unterführung an der Ritterstraße

In der Verlängerung der Ritterstraße sei eine Unterführung wünschenswert, sagte Günter Bolten, denn bisher endet diese an der Bahnlinie: „Man kann nach links und rechts, aber geradeaus geht nichts.“ Es wäre schon ein Gewinn, wenn die vorhandenen Unterführungen in die Leinemasch rund ums Jahr genutzt werden könnten, statt bei Hochwasser vollzulaufen, ergänzte der SPD-Bürgermeisterkandidat Kai Eggert. Workshopteilnehmerin Anna Hoppe sprach sich für eine bessere Wegeanbindung nach Heisede und Koldingen aus.

Das Büro notierte die Anregungen auf virtuellen Post-its und pinnte diese auf einer interaktive Karte für die weitere Planung.

„Golfplatz partiell öffnen“

Anwohner Jörg Schlamilch mahnte an, die „halsbrecherischen Wege“ in der Leinemasch zu befestigen sowie für Rollstuhlfahrer und auch Skater nutzbar zu machen. Breite Zustimmung gab es für die Anregung unter anderem von Lothar Hilke, neben Friedhöfen und Kleingartenanlagen auch die Wege auf der Freifläche des 110 Hektar großen Golfplatzes „partiell zu öffnen“. Zwar gibt es bereits eine direkte Verbindung über den auf dem Golfplatz ausgeschilderten Lerchenweg durch die Feldmark nach Ingeln-Oesselse. Gen Westen jedoch ist wieder die B 6 im Weg. „Der Golfplatz hat einen geschützten Durchgang“, so Kauder. „Das Thema nehmen wir aber auf.“

Der parallel zum Wehmergraben verlaufende Weg auf der im Südhälfte des Golfplatzes (linkes Bild) endet vor der Bundesstraße 6 auf einer Grünfläche (rechtes Bild) Quelle: Astrid Köhler

Wünsche an veränderte Freiräume gab es auch für innerörtliche Bereiche. So sollten Wege rund um das Baugebiet Sehlwiese sowie gen Rethen angelegt werden für Spaziergänger und als alternative Fahrradroute zur Hildesheimer Straße. Zudem sprachen sich mehrere Bürger für eine besser gestaltete Ortsmitte aus, idealerweise rund um den historischen Matthieshof.

In Gleidingen fehlt ein echtes Zentrum, hieß es beim Bürger-Workshop zum Freiraumkonzept. Quelle: Astrid Köhler

Der BSV-Geschäftsführer Bolten kündigte an, der Verein wolle sich bei der Ideensuche für einen Bewegungsparkour mit einbringen – und hätte auch eine passende Fläche: „Der Grünstreifen zwischen Klubhaus und Tennisplätzen.“

Wichtige Aspekte für die Zukunft

Nach Aspekten gefragt, die in Zukunft keinesfalls vergessen werden dürften, nannten die Workshopteilnehmer die Stichworte Hoch- und Grundwasserproblematik, Natur- und Lärmschutz, Erholung und Barrierefreiheit sowie weitergehende Bürgerbeteiligung. Alle Ideen flössen in die Entwicklung des Freiraumkonzeptes mit ein und würden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, versicherte Kauder. Auch sollten einzelne Nutzergruppen wie Kinder und Jugendliche noch gezielt angesprochen werden. Stadtrat Grüning ergänzte, vor der Umsetzung einzelner Maßnahmen werde noch mehrfach öffentlich diskutiert, und es gebe weitere Möglichkeiten, sich einzubringen.

Für die Präsentationsform erhielten das Planungsbüro und die Stadt viel Lob von Bürgern und Lokalpolitikern. Es war bereits der zweite Online-Workshop zum Freiraumkonzept nach der Premiere in Rethen vergangene Woche. Am Dienstag, 16. März, wird die gleiche Veranstaltung für Alt-Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte abgehalten. Am Donnerstag, 18. März, gibt es dann den vierten und letzten Workshop für Ingeln-Oesselse. Beginn der Zoom-Konferenzen ist jeweils um 18.30 Uhr. Die Links gibt es auf der Internetseite www.laatzen.de. Auf der Seite ist auch kurzzeitig ein Kontaktformular für weitere Anregungen erhältlich.

Von Astrid Köhler