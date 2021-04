Laatzen-Mitte

Wegen einer Fettexplosion in einer Gemeinschaftsküche ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Mittwoch zur Flüchtlingsunterkunft an der Pestalozzistraße ausgerückt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Eine Bewohnerin hatte gegen 15.20 Uhr Öl in einem Topf erhitzt, das plötzlich zu brennen anfing. Statt einen Deckel auf den Topf zu setzen oder der Flamme anderweitig den Sauerstoff zu entziehen, kippte die Frau Wasser in den Topf mit dem brennenden Fett.

„Glücklicherweise waren beide Mengen – Öl und Wasser – sehr klein“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Gleichwohl sei es vor dem Erlöschen zu einer Fettexplosion gekommen. Hintergrund: Öl hat eine geringere Dichte, sodass das Wasser zunächst zu Boden sinkt. Letzteres jedoch dehnt sich durch das heiße Fett im Volumen explosionsartig aus und reißt auf seinem Weg nach oben das brennende Fett mit sich. Aus einem Liter flüssigem Wasser werden fast 1700 Liter Wasserdampf.

Fettbrände nie mit Wasser löschen

Die Feuerwehr appelliert nochmals daran, Fettbrände niemals mit Wasser zu löschen. Im Juni 2020 war ein 51-jähriger Mann in Alt-Laatzen bei einem Fettbrand schwer verletzt worden.

Die am Mittwoch alarmierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr kontrollierten am Nachmittag mit einer Wärmebildkamera insbesondere die Möbel der kleinen Gemeinschaftsküche. Brandnester oder stark erhöhte Temperaturen konnten nicht festgestellt werden, sagt Senft. Nach etwa 20 Minuten rückte die 20 Helfer wieder ein.

Von Astrid Köhler