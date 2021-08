Laatzen

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Baum auf eine Abfahrt der Bundesstraße 6 zur B 443 Richtung Pattensen gestürzt. Der Abschnitt musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte bemerkt, dass der Baum den Kurvenbereich blockierte. Der Zeuge alarmierte gegen 3.12 Uhr die Polizei. Die Beamten sperrten die Abfahrt und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Die Ehrenamtlichen der Ortsfeuerwehr Laatzen leuchteten mit zwei mobilen Scheinwerfern die dunkle Abfahrt aus und zerlegten mit der Motorkettensäge den umgefallenen Baum in handliche Stücke. Diese zogen die Helfer auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Auch einen zweiten Baum fällten die Helfer, dieser war beim Umfallen des ersten in Mitleidenschaft gezogen worden und drohte über kurz oder lang ebenfalls umzustürzen. „Gegen 4.22 Uhr fiel dann der zweite Baum“, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Senft mit.

Der Baum lag quer auf der – ohne Scheinwerfer – stockdunklen Abfahrt. Quelle: Stadtfeuerwehr Laatzen

Kurz vor Freigabe der Strecke habe noch ein Autofahrer versucht, die Sperrung mit Blaulicht und Warnblinklicht zu umfahren. Am Polizeiwagen kam er noch vorbei, doch kurz hinter dem Feuerwehrfahrzeug ging es nicht weiter. „Es folgte eine Aussprache mit dem Mann am Steuer das Wagens“, so Senft. Gegen 4.40 Uhr war die Abfahrt zur B 443 Richtung Pattensen wieder frei und die Einsatzkräfte rückten ein.

Von Astrid Köhler