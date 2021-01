Feuerwehr Laatzen rückt zu ersten zwei Einsätzen des Jahres aus

Laatzen

In der Silvesternacht vor einem Jahr war die Feuerwehr noch stark gefordert. Eine Rakete hatte Mobiliar auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt und an dem Gebäude sowie der dazugehörigen Wohnung an der Alten Rathausstraße einen Schaden von rund 50.000 Euro angerichtet. Der Start ins Jahr 2021 hingegen verlief für die Helfer sehr ruhig, bedingt auch durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Nur zu zwei kleinen Einsätzen musste die Ortsfeuerwehr bisher ausrücken.

Der erste Einsatz des Jahres führte die Freiwilligen am Neujahrstag gegen 20.20 Uhr wegen eines technischen Defektes zu einem Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße. Dort tropfte Wasser durch die Decke einer Wohnung. „Die Hausverwaltung wurde durch die Feuerwehr informiert, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft, der von einem sonst einsatzarmen Jahresbeginn berichtete.

Mülleimer qualmt auf Spielplatz

Am Sonnabend dann wurden die Helfer gegen 18 Uhr wegen eines qualmenden Mülleimers auf dem Spielplatz am Schubertweg gerufen. Auch dort war der Einsatz nach wenigen Minuten beendet, nachdem die Helfer die rauchende Mülltüte in dem Metallbehält gelöscht hatten.

Im gesamten Jahr 2020 rückte allein die Kräfte der Ortsfeuerwehr aus Laatzen-Mitte zu 325 Einsätzen aus. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als es 333 Alarmierungen gegeben hatte.

Von Astrid Köhler