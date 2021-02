Gleidingen

Nächsten Monat endet die zweite, sechsjährige Amtszeit des Gleidinger Ortsbrandmeister Torsten Weinrich und seines Stellvertreters André Oestreich. Während der eine – Oestreich – weitermacht, hat der 59-jährige Chef der Ortsfeuerwehr seinen Rückzug aus dem Kommando erklärt. In Anbetracht seines Alters und nach 20 Jahren in der Leitung reiche es und es „können auch mal Jüngere ran“, erklärte Weinrich. Neuer Ortsbrandmeister soll der bisherige Jugendwart Steffen Dreblow werden.

Mehrere Kameraden hätten ihn für das Amt vorgeschlagen und er habe sich die Entscheidung gut überlegt, berichtet der 33-jährige Dreblow. Dann sagte er zu: Mit der Ortsfeuerwehr Gleidingen müsse es schließlich weitergehen und mit dem 43-jährigen André Oestreich habe er einen richtigen Stellvertreter an der Seite.

Seit seinem zehnten Lebensjahr ist der gebürtige Sachsen-Anhaltiner, der in einem Dorf bei Magdeburg aufgewachsen ist, bei der Helfergruppe engagiert. Und er ist nicht der erste in seiner Familie: „Mein Opa war schon in der Feuerwehr.“ Im Zuge seiner Ausbildung bei Siemens kam Dreblow nach Hannover und engagierte sich zunächst bei der Laatzener, später dann bei der Gleidinger Ortsfeuerwehr. Im Januar 2018 übernahm der zweifache Vater das Amt des Jugendfeuerwehrwartes.

Die ganze Familie ist bei der Feuerwehr

Der Unterstützung seiner Familie kann sich der 33-Jährige sicher sein. Seine Frau Miriam Dreblow leitet die Kinderfeuerwehr in Gleidingen. Auch der sechsjährige Sohn macht bereits bei den Florian Kids mit. Die 14-jährige Tochter wiederum engagiert sich in der Jugendfeuerwehr. Beruflich ist Dreblow, der zwölf Jahre für die Bundeswehr gearbeitet hat, im IT-Bereich der IVV tätig, einer Sparte der VGH-Versicherung.

Die Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen haben seit 2019 einen gemeinsamen Standort - an der Hildesheimer Straße in Rethen. Quelle: Astrid Köhler

Was ihm im neuen Ehrenamt wichtig ist? Die Ortsfeuerwehr Gleidingen wieder sichtbarer bei den Menschen im Ort zu machen. Durch den Umzug 2019 in die gemeinsam mit den Rethenern genutzte Feuerwache-Süd zwischen Hildesheimer und Braunschweiger Straße gebe es zwar keine Anlaufstelle mehr in Gleidingen. Doch Dreblow setzt auf andere Möglichkeiten der Begegnung. Sobald die Corona-Pandemie wieder Treffen und Veranstaltungen möglich macht, soll es losgehen. Dies sei auch wichtig für die Kameradschaft, die ein wichtiger Bestandteil der ehrenamtlichen Arbeit ist, betont der angehende Ortsbrandmeister.

Der Ortsrat Gleidingen hat sich bereits einhellig für den Personalwechsel an der Spitze und die dritte Amtszeit Oestreichs ausgesprochen. Formal müssen auch noch weitere Gremien und der Rat am 11. März zustimmen, eh die offizielle Ernennung des neuen Leitungsduos erfolgt.

Dreblow übt Amt vorerst kommissarisch aus

Dreblow wird das Amt wegen einer Formalität vorerst nur kommissarisch erhalten. „Mir fehlt noch ein Lehrgang.“ Eigentlich habe er den Gruppenführer schon vergangenes Jahr machen wollen, doch dann kam Corona. Nun ist der einwöchige Lehrgang bei der Feuerwehrakademie in Loy nahe Oldenburg für Ende Mai terminiert.

Ihren bisherigen Ortsbrandmeister Torsten Weinrich wollen die 41 Aktiven der Ortsfeuerwehr eigentlich Ende März feierlich verabschieden, erklärte der Stellvertreter Oestreich – wenn die Coronaverordnung Treffen dann wieder ermöglicht. Weinrich selbst bleibt der Truppe erhalten. Nach zwölf Jahren als Ortsbrandmeister und acht als teils kommissarischer Stellvertretender hat der 59-Jährige ein neues Ziel in der Ortsfeuerwehr, wie er schmunzelnd erklärt: ganz normaler „Löschknecht“ sein.

Von Astrid Köhler