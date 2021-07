Laatzen-Mitte

Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Flüchtlingsunterkunft an der Pestalozzistraße in Laatzen. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist dort in der Nacht zum 22. Juni ein Wäschekorb in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, und auch das Gebäude nahm keinen Schaden. Gleichwohl untersuchte die Polizei den Fall und geht inzwischen von Vorsatz aus. Nun werden Zeugen gesucht.

Der Notruf aus der Unterkunft ging in der Nacht zu Dienstag, 22. Juni, um 1.48 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr und der Polizei ein. Elf Ehrenamtliche der Ortsfeuerwehr Laatzen, die bereits in der Woche zuvor am 15. Juni wegen einer ausgelösten Brandemeldeanlage in der Wohnungsunterkunft im Einsatz gewesen war, rückten aus. Als die Helfer an der Pestalozzistraße eintrafen, nahmen sie zwar noch „metallischen Rauch“ wahr, wie Feuerwehrsprecher Florian Paetz auf Anfrage mitteilte. Offenes Feuer habe es aber nicht mehr gegeben. Die Helfer kontrollierten die Räume mit einer Wärmebildkamera und rückten gegen 3 Uhr wieder ab. Für sie war der Einsatz beendet – nicht jedoch für die Polizei.

Wer hat Feuer in Wäschekorb gelegt?

Die Ermittler hatten die Quelle des Brandes in einem Wäschekorb ausgemacht. Die Flammen waren bereits vor dem Eintreffen der Helfer von allein erschlossen. „Erkenntnisse zu einem Tatmotivation liegen derzeit noch nicht vor“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwar gebe es keinen Hinweis auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund, jedoch könne dieser auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ergänzte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Das gleiche gelte für andere Motive oder Ursachen wie Kokeleien. „Wir nehmen das Ernst.“

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat die Ermittlungen übernommen. Nach der Befragung von Bewohnern und Menschen im näheren Umfeld werden nun Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Dienstag, 22. Juni, im Nahbereich des Wohnheims Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, die sich auffällig verhalten haben. Beobachtungen und Hinweise können unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 gemeldet werden.

Von Astrid Köhler