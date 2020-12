Alt-Laatzen

Die derzeit erhöhte Polizeipräsenz wegen Vandalismus am Messebahnhof in Laatzen hatte am Freitag einen überraschenden Nebeneffekt: Die Bundespolizei nahm einen alkoholisierten 16-Jährigen aus Hannover in Gewahrsam, der von der Polizei Hannover gesucht worden war. Bei der Bundespolizei ist der 16-Jährige schon seit Längerem bekannt: Er ist nach Angaben der Behörde nicht weniger als 47-mal wegen Schwarzfahrens erwischt worden.

Aktuell gesucht wurde der Jugendliche allerdings nicht deshalb, sondern weil er als vermisst galt. Die Polizei Hannover hatte ihn deshalb zur sogenannten Ingewahrsamnahme ausgeschrieben, berichtet Bundespolizeisprecher Detlef Lenger. Darüber hinaus war er vom Amtsgericht Hannover wegen räuberischer Erpressung zu 14 Tagen Dauerarrest verurteilt worden. Der gebürtige Celler sitzt nun in der Jugendarrestanstalt in Neustadt am Rübenberge.

Von Johannes Dorndorf