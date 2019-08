Laatzen-Mitte

Sechs Wochen dauerte der Laatzener Ferienpass, nun geht das umfangreiche Sommerprogramm für Laatzens Schüler in die finale Phase. Zum Abschluss lädt das Kinder- und Jugendbüro zum großen Flohmarkt vor das Leine-Center ein. Junge Verkäufer zwischen 6 und 17 Jahren können am letzten Ferientag – Mittwoch, 14. August – im Rahmen des Ferienpasses Gebrauchtes und Ausrangiertes an das Kind bringen.

Reserviert ist die Fläche vor dem Leine-Center von 14 bis 16 Uhr. Die Verkaufsdecken können kostenlos und ohne Anmeldung auf den dafür vorgesehenen Flächen ausgebreitet werden. Die Flohmarkt-Verkäufer treffen sich um 14 Uhr an der Kundeninformation im Erdgeschoss des Leine-Centers nahe der Rolltreppe zum Obergeschoss. Weitere Informationen gibt es im Internet auf ferien-laatzen.de, telefonisch im Kinder- und Jugendbüro unter (0511) 8205-5204 sowie auf E-Mail-Anfrage an KinderundJugendbuero@laatzen.de.

Von Johannes Dorndorf