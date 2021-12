Laatzen-Mitte

Wenn in der Stadt Müll achtlos weggeworfen wird, ist das nicht nur ein lokales Umweltproblem, sondern ein globales. Warum das so ist, lernen Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs des Erich-Kästner-Gymnasiums (EKG) im Rahmen eines Entwicklungspolitischen Schulaustauschprogramms (ENSA), das in der aktuellen Lage allerdings nur virtuell stattfinden kann.

Partnerschule des EKG, das auch als Umweltschule ausgezeichnet ist, ist die Muizenberg High School im südafrikanischen Kapstadt. Am eigentlichen Austausch nehmen seit September fünf Jugendliche der Klasse 10a und sieben der Muizenberg-Schule teil. Die Kooperation der beiden Schulen wird durch das Bundesministeriums für Wirtschaft und Entwicklung (BMZ) gefördert; sie ist Teil des Projekts „Engagement Global“, bei dem sich auf jedem Kontinent Arbeitsgruppen von je fünf Lernenden einbringen.

16,72 Kilo Müll in der Stadt gesammelt

Bisher hat die EKG-Schülergruppe etwa ihren eigenen täglichen Verpackungsmüll dokumentiert und analysiert und sich mit Müllvermeidungsstrategien sowie Konsumverzicht beschäftigt. Fachliche Einblicke haben die Jugendlichen bei einem umfangreichen Besuch auf der Mülldeponie der Abfallwirtschaft Aha bekommen. Und dann gab es noch die Müllsammelaktion am 14. Oktober im angrenzenden Schul- und Stadtgebiet: Im Rahmen der Aktion „Let’s clean up Europe“ wurde die gesamte Klasse 10a zusammen mit mehreren freiwilligen Oberstufenschülerinnen aktiv. Sie sammelten so binnen einer Stunde 16,72 Kilo Müll.

Die Schülerinnen und Schüler der Partner-High School in Kapstadt sammelten 18 Kilogramm Müll. Quelle: EKG/Muizenberg High School Kapstadt

Auch die Freiwilligen der Partnerschule analysierten den privaten Müll, besuchten zwei Mülldeponien in Kapstadt und sammelten in einer großangelegten Aktion 18 Kilo Müll, der in Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern upgecycelt wurde: So entstanden aus dem Material Kunstwerke wie Makramees. Auch auf Laatzener Seite sollen, angeregt durch die afrikanischen Vorbilder, Kunstobjekte zum Ende des Projektes entstehen.

Über ihre Ergebnisse tauschten sich die Teilnehmer beider Schulen per Videokonferenzen und die sozialen Medien regelmäßig aus. Auch die ENSA-Abschlusskonferenz Ende November mit über 100 teilnehmenden Schulen aus dem globalen Süden und dem Norden Deutschlands ist ein Highlight dieser virtuellen Begegnungsreise, so die betreuende Lehrerin Hendrika van Waveren. „Die Vorfreude der Lernenden ist groß.“

Von Katharina Kutsche