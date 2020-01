Erasmus-Plus: Schüler entwickeln App zur Lösung von sozialen Problemen

Laatzen-Mitte

Wie können junge Menschen die Politik beeinflussen? Mit dieser Frage beschäftigen sich zurzeit der zehnte Jahrgang des Erich-Kästner-Gymnasiums (EKG) und neun Schülerinnen aus dem norwegischen Lillestrøm. Das EKG pflegt seit 17 Jahren einen Austausch mit der dortigen Vidregående Skole, doch erstmals wird dieser jetzt wird mit dem Erasmus-Plus-Programm verbunden.

Seit Montag sind die norwegischen Schülerinnen bereits in Deutschland, doch erst seit Mittwoch besuchen sie mit ihren Laatzener Austauschpartnern das EKG. Statt des normalen Unterrichts wird diese Woche ein eigenes Programm für alle Zehntklässler angeboten, das der Politiklehrer Tobias Franz als Projektleiter bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch vorstellte.

Schüler zeichnen gemeinsam Podcasts

Der Programmtitel ist lang und in englischer Sprache: „Strengthening Democracy by Building Relations Across Borders – How can young people influence politics?”. Auf Deutsch bedeutet dies so viel wie „Stärkung der Demokratie durch grenzübergreifende Bindungen – Wie können junge Menschen die Politik beeinflussen?“. Konkret bearbeiten die Laatzener Gymnasiasten und norwegischen Schülerinnen in vier Gruppen nacheinander verschiedene Themen. So lernen sie unter anderem ein Programm kennen, mit dem Beiträge als Podcast aufgezeichnet werden können. Dies bedienen zu können ist schon deshalb wichtig, weil die Gruppen bis Ende der Woche einen eigenen Podcast aufnehmen sollen, die zum Abschluss präsentiert werden.

Außerdem gibt es einen sogenannten Marktplatz der Partizipation, bei dem am Beispiel von 17 Zivilgesellschaften gezeigt wird, wie Partizipation umgesetzt werden kann. Er wisse wie schwer es sei, junge Leute von der Politik zu begeistern, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne am Mittwoch bei der Begrüßung der norwegischen Gäste. Umso mehr freue er sich über den Austausch und über das von dem Verein Politik zum Anfassen begleitete Projekt.

Austausch mit Norwegen: Die Zehntklässlerin Salina Kargel-Williams (16) spielt am Mittwoch Gitarre bei der Begrüßung der neun Schülerinnen aus dem norwegischen Lillestrøm im Erich-Kästner-Schulzentrum. Quelle: Maxima Rademacher

Lust auf Demokratie machen

18 Schüler der Gruppe A besuchten den Workshop „Digital Social Solutions Camp“, der Lust auf Demokratie machen soll. Die Gruppe sollte eine App entwickeln, die soziale Probleme lösen kann. Um sich ein wenig herantasten zu können, hatten die Schüler in kurzen Schnellkursen gelernt, wie das binäre Zahlensystem funktioniert, welche Begriffe im Bereich Digitalisierung wichtig sind und welche sozialen sowie politisch-wirtschaftlichen Herausforderungen es gibt.

Und dann ging es auch schon richtig los: Die Gruppe sollte Start-Ups gründen, die soziale Probleme lösen und ihre Ideen dann in einzelnen – analogen – Schritten umsetzen: Wie soll unsere App heißen? Welche Wirkung soll sie haben? Wie läuft das mit Datenschutz und Finanzierung? Wer ist die unsere Zielgruppe?

Auch wenn die norwegischen Jugendlichen etwas Deutsch sprechen, gab es in der Gruppenarbeit immer auch Laatzener Schüler, die ins Englische übersetzten und auch dafür sorgten, dass die Norwegerinnen alles verstehen, was sie tun sollen und worüber gerade gesprochen wird.

2019 drohte Ende des Austauschs

Dass zum 17. Mal eine Schülergruppe aus Norwegen mit ihrer Lehrkraft Laatzen besucht, ist auch deshalb besonders, weil noch vor einem Jahr ein Ende des Austauschs drohte, nachdem die norwegische Regierung die Zuschüsse drastisch gekürzt hatte.

Bei dem neu am EKG gestarteten Erasmus-Plus-Projekt beschäftigen sich 75 Schüler drei Jahre lang mit dem Thema Immigration und Integration. Die Schule erhält dafür eine Förderung in Höhe von 32.000 Euro.

Von Maxima Rademacher