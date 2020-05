Endlich: Laatzens Spielplätze sind wieder geöffnet

Laatzen

Für manche Eltern und Kinder in Laatzen dürfte die Nachricht eine Erlösung sein: Die Spielplätze in Laatzen dürfen wieder öffnen. Die Stadt hat am Mittwochmorgen bereits damit begonnen, die Spielflächen wieder freizugeben. In Alt-Laatzen beispielsweise waren bereits am frühen Morgen die Spielflächen am Steinbrink und am Lindenplatz wieder frei zugänglich. Auch der Bolzplatz am Lindenplatz ist wieder bespielbar.

Für Eltern und Kinder gelten allerdings besondere Regeln. Jedem Kind muss laut den Vorgaben der Landesregierung eine volljährige Begleitperson zugeordnet sein. Der Erwachsene darf auch mit mehreren Kindern kommen. Mund-Nasen-Schutz müssen Kinder und Erwachsene nicht tragen. Es gelte aber die Regel, Abstand zu halten – die Verantwortung dafür liegt bei den Erwachsenen. Auch dürften Kinder nicht in größeren Gruppen auf dem Spielplatz spielen.

Die Fläche am Lindenplatz ist ebenfalls wieder bespielbar. Quelle: Johannes Dorndorf

Von Johannes Dorndorf