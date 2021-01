Alt-Laatzen

Die Arbeiten am neuen Edeka-Markt in Alt-Laatzen kommen voran – allerdings langsamer, als ursprünglich erhofft. Zwar ist das Gebäude an der Hildseheimer Straße bereits zweistöckig, die Roharbeiten vor allem in hinteren Bereich sind aber noch in vollem Gange – vom Innenausbau ganz zu schweigen.

Ursprünglich hatte der Bauherr, die Neustädter Firma Rahlfs Immobilien, gehofft, den Markt schon zur Jahreswende fertig zu bekommen, falls alles gut läuft. Lief es aber nicht. Nach Auskunft von Geschäftsführer Olaf Hempel seien die Baufirmen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen und Vergaben stark ausgelastet gewesen. „Insbesondere die Ausbaugewerke haben immer noch Kapazitätsprobleme.“

Im Obergeschoss des abschüssigen Geländes wird der neue Edeka-Markt untergebracht, im Untergeschoss der Action-Markt und eine Apotheke. Quelle: Privat

Bauschutt im Boden entdeckt

Außerdem hätten die Bauarbeiter während der Abbrucharbeiten Altlasten im Boden entdeckt, die zuvor keinem der Beteiligten bekannt gewesen seien. „Da waren insbesondere Bauschutt und Auffüllmaterialien eingebaut“, sagt Hempel. Alles habe zunächst abgetragen und entsorgt werden müssen. „Das hat uns sechs Wochen gekostet.“ Aufgrund der bisherigen Verzögerungen werde die Baustelle durchgehend weiterlaufen, eine Unterbrechung etwa während der Weihnachtsferien sei nicht vorgesehen.

Eröffnet werden soll das neue Marktzentrum nach neuer Planung im zweiten Quartal 2021. „Wenn das Wetter mitspielt und keine Frostperiode mehr kommt, planen wir die Fertigstellung für Mai/Juni“, kündigt Hempel an. Edeka könne dann sofort einziehen – so wie auch die übrigen Mieter.

Im Erdgeschoss an der Hildesheimer Straße werden eine Apotheke und der Non-Food-Discounter Action einziehen. Quelle: Daniel Junker

Betreiber des Nahversorgers mit seinen 1450 Quadratmetern Verkaufsfläche wird Klaus-Dieter Hippauf, der bereits den Edeka-Markt an der Hildesheimer Straße in Hannover-Wülfel betreibt. Dabei sollen mehrere Dutzend Arbeitsplätze in Laatzen entstehen an. „Außer dem Marktleiter suchen wir alle übrigen Angestellten noch“, sagt Hippauf. Bei der Planung habe es zwischenzeitlich noch eine Änderung bei der Stromversorgung gegeben. Auf dem Dach sollen Fotovoltaikmodule installiert werden. „Der Markt wird 91 Prozent seines Stroms selbst erzeugen.“

Fast zehn Millionen Euro investiert

Zu den übrigen Mietern zählen neben dem Lebensmitteleinzelhänder auch der niederländische Non-Food-Discounter Action sowie eine Apotheke. Um welche Apotheke es sich handelt, sagt Hempel nicht, er habe dafür noch keine Freigabe. Edeka belege dann das obere Geschoss, die anderen beiden Mieter die untere Etage direkt an der Hildesheimer Straße. Verbunden werden die beiden Bereiche durch eine Rampe, die vom Gefälle her auch für Rollstuhlfahrer geeignet sein werde. Der ursprünglich angedachte Außenfahrstuhl werde hingegen nicht realisiert. Die Investitionssumme beziffert Hempel auf knapp 10 Millionen Euro.

Von Johannes Dorndorf