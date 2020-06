Alt-Laatzen

Welche Informationen müssen auf der geplanten Erklärtafel zu dem 1934 von Nationalsozialisten errichteten und daher stark umstrittenen Laatzener Ehrenmal am Rathauspark stehen – und welche sind entbehrlich? Die Meinungen gehen mitunter auseinander. Der Ortsrat Laatzen hat die Entscheidung über den genauen Wortlaut vertagt, nicht zuletzt nachdem klar wurde, dass die Beschlussfassung an zwei Stellen von dem ursprünglichen Vorschlag einer Initiativgruppe abweicht.

„Das Ehrenmal spiegelt den Zeitgeist nach 1933 wider“, heißt es im zweiten Absatz des Ursprungstextes, den Klaus-Jürgen Schlüter und sechs weitere Mitglieder des Initiativkreises Gedenkkultur in Alt-Laatzen erarbeitet haben. Und weiter: „Die späteren ungeheuerlichen Opfer dieser Zeit konnten nicht vorausgesehen werden.“ Im Beschluss tauche das Wort „ungeheuerlichen“ nicht mehr auf, erklärte Schlüter am Donnerstag im Ortsrat. Für ihn sei das eine Bagatellisierung der Opfer. „Es sind nicht nur Soldaten Opfer gewesen“, so Schlüter, „viele Millionen Unschuldige sind vernichtet worden.“

„Änderungen sind unverständlich“

Der fünfte Absatz fehlte gänzlich. Darin heißt es: „Die Feiern zum Volkstrauertag finden deshalb zukünftig laut Beschluss des Ortsrates aus dem Jahre 2016 vor einem Friedensmal auf der Rückseite des Ehrenmals statt.“ Die Initiative habe den Satz bewusst aufgenommen, so Schlüter, „weil es so grandios ist, dass ein Ortsrat sich der politischen Verantwortung für die Zukunft annimmt und sagt: Vorn wollen wir nicht mehr feiern, wir wollen einen Kontrapunkt schaffen, auf der Rückseite.“ Die Änderungen seien unverständlich, so Schlüter. Eindringlich rief er die Lokalpolitiker auf, sich mit dem Text auseinanderzusetzen.

Er habe von den Streichungen nichts gewusst, sagte Andreas Quasten (Grüne) in einer kurzen Debatte. Die Einwände sollten aufgenommen werden. „Das Thema ist zu wichtig, als einfach darüber abzustimmen.“ Arne Dohmeier ( CDU) monierte, dass der Initiativkreis noch nicht früher berichtet und seinen Vorschlag – dieser umfasst etwa eine halbe DIN-A4-Seite – vorgestellt hatte. Der Beschluss wurde schließlich vertagt.

„Tafeltest soll lesbar sein“

Wie Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage mitteilte, solle der Erklärtext lesbar und schnell zu erfassen sein. Das Wort „ungeheuerlich“ steche heraus in einem sonst sachlichen Text. Der letzte Absatz wiederum sei gestrichen worden, weil er sich auf den Prozess der Gedenkkultur und weniger auf das Bauwerk bezog. Letztlich entscheide die Politik über den Text der Erklärtafel – bei der nächsten Sitzung am 1. September.

Wird die Bronzetafel nicht rechtzeitig zum Volkstrauertag am 15. November fertig, werde es ein Provisorium geben, so die Stadt. Der von AES-Schülern mit Geschichtslehrer Wilhelm Paetzmann gestaltete Text zur Opfertafel ist bereits beschlossen. Er soll in Form zweier Bronzetafeln auf der Rückseite des Ehrenmals, am Friedensmal, angebracht werden.

Der ausführliche Textvorschlag für die Erklärtafel Das umstrittene Ehrenmal in Alt-Laatzen soll mit einem Erklärtext versehen werden. Der folgende Text basiert maßgeblich auf einem Vorschlag des Initiativkreises Gedenkkultur in Alt-Laatzen, wurde aber an einzelnen Stellen von der Verwaltung geändert: „Dieses Ehrenmal wurde im Jahre 1934 errichtet. Bereits nach dem Ende des 1. Weltkrieges gab es Initiativen zur Errichtung eines Ehrenmals, die jedoch nicht umgesetzt wurden. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde das Ehrenmal in dieser Form konzipiert und am 23. September 1934 eingeweiht, nachdem wenige Monate zuvor der Volkstrauertag durch den sog. Heldengedenktag ersetzt worden war. Das Ehrenmal spiegelt den Zeitgeist nach 1933 wider, die späteren Opfer dieser Zeit konnten nicht vorausgesehen werden. Bei der Ausgestaltung wurden die Symbole Hakenkreuz und Stahlhelm verwendet und der Sinnspruch „Aus der Väter Blut und Wunden wächst der Söhne Heldenmut“ eingefügt. Zentral im Innenhof befindet sich noch heute das Schwert mit der Inschrift „Treue um Treue“. Diese Attribute dienen dem Ausdruck der nationalsozialistischen Weltanschauung und verklären den Soldatentod. Das Ehrenmal war somit nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern bejahte auch die kriegerischen Zielsetzungen der Nationalsozialisten. Nach Beschädigungen im 2. Weltkrieg wurde das Ehrenmal 1953 wiederhergestellt und bis auf das Schwert wurden die übrigen Attribute entfernt. Es diente nun am Volkstrauertag der Erinnerung an die gefallenen Soldaten beider Weltkriege. Vor diesem Hintergrund muss das Ehrenmal heute als ein Mahnmal verstanden werden. Angesichts der Gewalt und Unmenschlichkeit, die die Diktatur des Nationalsozialismus von 1933 -1945 über Deutschland, Europa und die Welt gebracht hat, sind wir zu Frieden, Freiheit und Demokratie verpflichtet.“ Nach Hinweisen auf geänderte und gestrichene Textstellen hat der Ortsrat den Beschluss vertagt. Nun soll in der nächsten Sitzung am 1. September über den genauen Wortlaut entschieden werden.

Von Astrid Köhler