Von vier Jahrzehnten im Schuldienst hat Hella Kohl allein 29 in Laatzen unterrichtet und erfolgreich gewirkt: erst an der Albert-Einstein-Schule, seit 2011 dann als Leiterin des Erich-Kästner-Gymnasiums. Am Freitag wurde die 66-Jährige bei einer unter Coronabedingungen doch noch in der Sporthalle ermöglichten Feier von 90 Kollegen, Schul-, Stadt- und Behördenvertretern in den Ruhestand verabschiedet.

Kohl sei eine kluge, scharfsinnige Frau, mit klaren Vorstellungen sowie menschlicher und politischer Haltung, betonte Dezernentin Gabriela Fellmann, die in ihrer Laudatio den Werdegang der Deutsch- und Geschichtslehrerin nachzeichnete, darunter als Studienassesorin an der KGS Hemmingen und Zweigleiterin der AES Laatzen.

„Sie können mit großer Zufriedenheit gehen“

Das EKG habe die Hannoveranerin „mit Leidenschaft“, schüler- und projektorientiert geleitet. Das bei ihrem Dienstantritt formulierte Ziel, den Rückgang der Anmeldungen zu stoppen, wurde mit der nun doppelten Schülerzahl mehr als erfüllt und das EKG zur Europaschule erster Klasse. „Sie haben viele Spuren hinterlassen und können mit großer Zufriedenheit gehen“, sagte Fellmann, eh sie Kohl wehmütig und mit aufgesetztem Mundschutz die Entlassungsurkunde überreichte.

„Mit Ihrem Drang und meiner Gelassenheit haben wir einiges auf den Weg gebracht“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne in seiner Rede. Neben ihrer Zielstrebigkeit und Gestaltungsfähigkeit ging er auch auf Kohls Bedenken für die Zeit nach der Pensionierung ein. „Sie sind tatendurstig genug, um ihren Ruhestand zu gestalten“, so der Bürgermeister: „Sie werden auch das meistern.“

Zusammenarbeit mit der Oberschule

Oberschulleiter Sven Hinzpeter sprach von Freundschaft und großer Wertschätzung und dankte Kohl für deren Unterstützung und Zusammenarbeit der Schulen: „Du hast das nicht nur prima, sondern nahezu perfekt gemacht.“ Zwar hätten sich beide durchaus auch fetzen können, aber das gehöre dazu, so der EKO-Rektor: „Ich werde Dich vermissen.“

Claudia Weber sprach als Vertreterin der Laatzener Grundschulleiter ihren Dank aus, eh die EKG-Leiterin selbst ans Mikrofon trat und zum Essen vom Grill einlud. Das Kollegium gestaltete der scheidenden Direktorin noch einen feierlichen Abschied mit einer Luftballonaktion.

Grundsteinlegung am Mittwoch

In der kommenden Woche will sich die 66-Jährige bei der Zeugnisausgabe von allen Gymnasiasten einzeln verabschieden. Und am Mittwoch steht dann als finaler Termin die Grundsteinlegung für das neue Erich-Kästner-Schulzentrum an. Bei ihrem Antritt habe Kohl zahlreiche Baustellen vorgefunden und abgearbeitet, sagte die stellvertretende EKG-Leiterin Anneliese Schmidt. Mit der Grundsteinlegung „schließt sich ein Kreis“. Nachfolgerin von Kohl soll Ulrike Mensching werden, Französisch- und Englischlehrerin sowie Koordinatorin der Sekundarstufe II.

Von Astrid Köhler