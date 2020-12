Düstere Prognose: Laatzens Schulden verdreifachen sich bis 2024

Laatzen

Die Corona-Pandemie schlägt bei der Stadt Laatzen auch finanziell ins Kontor: Bürgermeister Jürgen Köhne geht für 2021 von einem Haushaltsdefizit in Höhe von 8,5 Millionen Euro aus. Ein Großteil der Lücke gehe auf Gewerbesteuerausfälle, aber auch auf andere Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Zuge der Pandemie zurück, betonte Laatzens Bürgermeister bei der Etateinbringung am Donnerstagabend.

Insgesamt plant die Stadt im Ergebnishaushalt Ausgaben von 111,8 Millionen Euro ein. Dem stehen 103,3 Millionen Euro an Einnahmen gegenüber – und dies in einem Jahr, in dem das Land die Kommunalaufsicht dringend ermahnt hatte, auf ausgeglichene Haushalte zu achten. „Die 8,5 Millionen Euro würden aber akzeptiert, weil sie durch Einnahmeausfälle und Mehrausgaben insbesondere durch die Corona-Pandemie bedingt waren“, sagte Köhne. Bei einem größeren Defizit könnte hingegen die Haushaltsgenehmigung auf dem Spiel stehen. „Deshalb meine Bitte: Wenn konkrete Projekte von der Politik eingeschoben werden sollten, wäre es schön, wenn man im selben Zuge auch schaut, auf welche Aufwendungen im selben Zuge verzichtet werden kann.“

Verschuldung verdreifacht sich bis 2024

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der weiteren Prognosen. Angesichts der zahlreichen anstehenden und begonnenen Bauprojekte in Laatzen – darunter Rathaus, Schulen und Kitas – rechnet die Stadt mit einem Anstieg der Gesamtverschuldung von 100,6 Millionen Euro Ende 2019 auf 322,2 Millionen Euro im Jahr 2024. „Das ist für mich die erschreckendste Entwicklung“, sagte Köhne. Zwar würden insbesondere die kurzfristigen Liquiditätskredite derzeit keine Zinsen kosten. „Aber ich mag mir nicht ausmalen, was passiert, wenn wir irgendwann eine Trendwende bekommen.“

Immerhin: In der Vergangenheit erfüllten sich die düsteren Prognosen nicht. So hatte die Stadt etwa für 2019 ein Defizit von 10,7 Millionen Euro eingeplant. Laut dem vorläufigen Ergebnis seien es nun stattdessen rund 250.000 Euro im Plus – teils auch wegen Zuweisungen des Landes Niedersachsen.

Corona, Kitas und Schulen kosten immer mehr

Die Gründe für den rasanten Schuldenanstieg sind vielfältig. Unter anderem werde die Corona-Pandemie den Etat weiterhin belasten, betonte Köhne: Allein bei der Gewerbesteuer fehlen im laufenden Jahr rund 6,5 Millionen Euro in der Kasse, bis 2024 kalkuliert die Stadt mit weiteren jährlichen Ausfällen zwischen 6,6 (2021) und 2,6 Millionen Euro (2024). „Das werden wir nicht aufholen können.“

Immer teurer wird auch die Kita-Betreuung: 2021 will Laatzen dafür 22,5 Millionen Euro ausgeben – bei Einnahmen von rund 7,5 Millionen Euro. Dies liegt auch an der massiven Ausweitung des Platzangebots, das sich von 2009 bis 2020 um etwa 50 Prozent erhöht habe. Ähnlich ist die Situation in den Schulen: „Die Schülerzahl ist seit 2012 um 700 gestiegen“, sagte Köhne. Bis 2024 dürften es allein an den weiterbildenden Schulen 3500 Schüler seien – 1000 mehr als noch 2009. „Hier sehen wir einen ganz wesentlichen Schlüssel für Kostensteigerungen.“

Nach der Einbringung werden die Ratsfraktionen in den nächsten Wochen über den Haushalt beraten. Der Beschluss über das Zahlenwerk soll am 11. März 2021 fallen.

Von Johannes Dorndorf