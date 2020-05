Schock für Laatzens Storchenfreunde: Die 22-jährige Störchin Frieda ist am Sonntag flugunfähig aufgefunden und in eine Auffangstation gebracht worden. Um das Überleben der vier Jungstörche zu sichern, holten Experten drei von ihnen aus dem Nest in Grasdorf. Storch Rolf muss nur noch ein Junges versorgen.