Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention am Kiefernweg in Laatzen-Mitte wird seit Mai vom Diakonischen Werk Hannover geführt. Die Sozialarbeiter Katharina Hahnke und Benjamin Morgenstern bieten Gespräche und Beratungen für Erwachsene und Jugendliche an – und auch für Angehörige von Suchtkranken.