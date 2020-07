Laatzen-Mitte

„Aufgrund der derzeitigen Situation bitten wir Sie, keine Kleidungsstücke und Schuhe einzuwerfen“: Dieser Satz, schwarze Buchstaben, gelb hinterlegt, ist in den vergangenen Wochen am Altkleidercontainer an der Albert-Schweitzer-Straße zu lesen gewesen. Auf einem laminierten DIN-A4-Zettel wies der Aufsteller Laatzens Bürger darauf hin, Kleiderspenden wieder mit nach Hause zu nehmen, bis die Corona-Krise vorüber sei.

Ganz so lange hat es nun doch nicht gedauert: Zum 1. August sind die Container wieder geöffnet. Das teilt Joseph Dehn von der Sarstedter Firma Rocatex auf Anfrage mit. Rocatex hat jenen Sammelbehälter aufgestellt, nach Dehns Angaben stehen auch am Marktplatz noch Container seines Betriebs. Der Grund für den Hinweiszettel: Während des coronabedingten Lockdowns haben viele Menschen ihre Schränke und Keller ausgemistet. Für die Textilverwerter waren diese Mengen einfach zu groß.

Auch DRK stoppte Annahme

Auch das DRK Region Hannover hatte seine Sammelbehälter für einige Zeit schließen müssen. In Laatzen etwa steht ein Container am DRK-Standort an der Nürnberger Straße, dort betreibt die Organisation auch eine von bundesweit mehr als 700 Kleiderkammern.

Die Container haben für das DRK eine wichtige Funktion: Aus den Spenden können Bedürftige – rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland – mit dringend benötigten Hosen, Jacken, Schuhen und anderen Artikeln unterstützt werden. Sie bekommen die Kleidungsstücke in den Kammern umsonst oder gegen einen nur geringen Betrag. Aus dem Verkauf von gut erhaltener Kleidung wiederum finanziert das DRK seine sozialen und ehrenamtlichen Projekte.

Wegen der Corona-Krise aber nahmen die Verwerter zwischenzeitlich keine Gebrauchtkleidung mehr an, sagt Thomas Hans vom DRK Region Hannover. Zudem seien die Lagerkapazitäten erschöpft gewesen. „Inzwischen sind die von uns aufgestellten Sammelbehälter aber wieder geöffnet“, so Hans.

Das gehört in den Altkleidercontainer – und das nicht Altkleider werden vor allem gesammelt, damit andere Menschen sie noch tragen können. Daher gilt: Gespendet werden kann alles, was sauber, trocken und gut erhalten ist. Das umfasst Kleidung für Erwachsene und Kinder, Tisch- und Bettwäsche, Wolldecken und Federbetten, Pelze und Schuhe, letztere allerdings paarweise zusammengebunden. Das alles sollte gut verpackt in einer Plastiktüte eingeworfen werden, damit die Sachen sauber bleiben. Alles was löchrig, kaputt oder schmutzig ist, gehört in die Restmülltonne. Neben der schieren Menge während des Lockdowns kämpfen die Sammel- und Verwertungsbetriebe noch mit einem anderen großen Problem. Da Mode, gerade sogenannte Fast Fashion, immer billiger wird, leidet auch die Qualität. Und was schon neu nicht gerade hochwertig ist, hat als gebrauchtes Kleidungsstück im Grunde keinen Wert mehr, nicht mal als Putzlappen. Dagegen hilft nur: weniger Kleidung kaufen und auf gute Qualität achten.

Dieses Problem besteht im Übrigen nicht nur in Laatzen oder der Region. Landauf, landab sortierten die Menschen so viel aus, dass die Sammler nicht hinterherkamen. In Hamburg etwa mussten Container gar abgebaut werden, weil Bürger die Altkleider neben die Behälter stellten. Dort werden die Spenden aber schnell schmutzig oder nass, zudem vermüllen sie die Straßen.

„Viele in der Branche haben aufgegeben“

Joseph Dehn erklärt, dass er als Sammelunternehmer überzählige Kleider und Schuhe entsorgen und für die Kosten aufkommen muss. Auch das Aufstellen der Container koste Miete: Im öffentlichen Raum hält die Stadt die Hand auf, auf privaten Plätzen erheben die Grundstückseigentümer ein Entgelt. „Viele in der Branche haben aufgegeben“, so Dehn, das Geschäft lohne sich kaum noch.

Daran sind dubiose Verwerter sicherlich nicht unschuldig: Immer wieder musste auch die Stadt Laatzen gegen illegale Container-Aufsteller vorgehen und hat gerade aus diesem Grund 2015 die Gebühren erhöht.

An diesen Orten stehen Container in Laatzen Die Stadt Laatzen vermietet Flächen im öffentlichen Raum. Diese Standorte sind vergeben: Alt-Laatzen: Auf der Dehne und Kampstraße. Laatzen-Mitte: Mannheimer Straße und Lange Weihe/Ecke Desekenberg. Grasdorf: Ahornstraße. In Rethen: Burgstraße/ Ecke Steinweg; Hermann-Löns-Straße; Zur Sehlwiese; Pattenser Straße gegenüber vom Netto-Markt; Peiner Straße. Gleidingen: Ritterstraße nahe dem Schützenhaus und Jahnweg. Oesselse: Heinrich-Heine-Weg/Heidfeldweg und Bergstraße bei der Sportanlage. Die ersten sieben Standorte (bis Rethen, Hermann-Löns-Straße) sind der Firma Kara Textilverwertung aus Wietze zugewiesen, die weiteren sieben Standorte der Firma Retex Textilmarketing aus Sondershausen.

Seit einigen Jahren bewerben sich daher regelmäßig Container-Firmen bei der Verwaltung um die 14 Standorte im Stadtgebiet – zwei Anbieter werden ausgelost und bekommen die Genehmigung, ihre Sammelbehälter aufzustellen. Mit dem Bescheid erteilt ihnen die Stadt zudem die Auflage, jeden Container mit Firmenname, Anschrift und Telefonnummer zu versehen. Wer an einem anderen Ort Container aufstellt, tut das entweder auf Privatgelände – oder illegal.

Von Katharina Kutsche