Gleidingen

Die Arbeiten an der neuen Lärmschutzwand an den Bahngleisen bei Gleidingen gehen voran. Nach den Vorarbeiten in den vergangenen Wochen sollen am Montag, 10. Mai, die Hauptarbeiten für das Bauwerk entlang der Bahntrasse beginnen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, dauert diese Bauphase bis Freitag, 28. Mai. In dieser Zeit werde durchgehend sowohl in den Tages- als auch in den Nachtstunden gearbeitet. Danach stünden lediglich noch Restarbeiten an.

Und das kann laut werden. Zwar verwenden die Arbeiter laut Ankündigung des Unternehmens „moderne, lärmgedämpfte Arbeitsgeräte“. Auch setzt die Bahn feste Absperrungen zum Schutz der Bauarbeiter ein, sodass sich der Einsatz von Signalhörnen weitgehend vermeiden lässt. Allerdings heißt es weiter: „Warneinrichtungen werden von den Unfallkassen ausdrücklich gefordert und den örtlichen Gegebenheiten angepasst.“ Auch deshalb ließen sich Belästigungen durch Lärm und Staub nicht vermeiden, teilt die Bahn mit.

Danach soll es in Gleidingen hingegen deutlich leiser werden. Die Lärmschutzwand besteht laut Bahn aus schallabsorbierenden Leichtmetallelementen, die nicht nur direkte Anwohner, sondern auch Bewohner weiter entfernter Häuser erheblich von dem Lärm vorbeifahrender Züge entlasten sollen. Die Bahn lässt sich den Lärmschutz für Gleidingen immerhin 3,5 Millionen Euro kosten, die Finanzierung übernimmt der Bund. Die Fertigstellung ist für Juli geplant.

Von Johannes Dorndorf