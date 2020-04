Zwei Laatzener sterben nach Corona-Infektion

Laatzen

Seitdem am 12. März der Fall eines ersten Corona-Infizierten in Laatzen bekannt geworden ist, haben sich mit dem neuartigen Virus in der Stadt noch weitere 68 Menschen infiziert. Zwei von ihnen sind inzwischen gestorben. Das teilte das zuständige Gesundheitsamt der Region am Donnerstag auf Nachfrage mit. Auch in Pattensen gab es den ersten Todesfall.

Nähere Angaben dazu, wann die drei Infizierten gestorben sind, wollte die Region nicht machen. Auch Fragen zum Alter und Geschlecht der Verstorbenen blieben am Donnerstag unbeantwortet. Insgesamt verzeichnete das zuständige Gesundheitsamt bis zum Nachmittag 1572 Corona-Infektionen und 35 Tote in der Region. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt regionsweit bei 82 Jahren. Zum aktuellen Zeitpunkt seien noch 832 Menschen in der Region infiziert.

Von den insgesamt 69 Corona-Fällen in Laatzen gelten 46 als derzeit noch erkrankt, weitere 21 Menschen als genesen. In Pattensen wurden seit Ausbruch der Pandemie zehn Bürger infiziert. Einer von ihnen starb. Genau die Hälfte, fünf Menschen, hat die Krankheit überwunden. In Hemmingen gelten von den insgesamt 18 Infizierten aktuell noch zwölf als erkrankt.

Virus breitet sich in Laatzen nun langsamer aus

Das Tempo, in dem sich der Virus verbreitet, hat sich in Laatzen inzwischen verlangsamt. Stieg die Zahl der Infizierten innerhalb einer Woche seit dem 26. März von zwölf auf 28, war es einen weiteren Donnerstag später noch einmal fast doppelt so viele: 52 Fälle. Seit dem ist die Zahl nur noch um ein Bruchteil 17 gestiegen.

Von Astrid Köhler