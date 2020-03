Coronavirus: Jetzt sind es drei Infizierte in Laatzen

Laatzen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infizierten in Laatzen steigt. Am Donnerstagmittag meldete die Region drei Fälle in Laatzen – zwei mehr als noch am Mittwoch. Die Entwicklung entspricht der in den Nachbarkommunen: In Hemmingen stieg die Zahl der Menschen, die positiv auf den Coronavirus getestet wurden, von zwei auf vier, in Pattensen von zwei auf drei.

Regionsweit waren am Donnerstagmittag 188 Menschen registriert, davon 100 in der Landeshauptstadt. Zu 60 Prozent sind nach Regionsangaben Männer betroffen, zu 40 Prozent Frauen.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf