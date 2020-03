Coronavirus: Die Entwicklung am Montag in Laatzen

Laatzen

Nach der Schließung der meisten öffentlichen Einrichtungen hat am Montag der Notbetrieb in den Schulen, Kindertagesstätten und im Rathaus begonnen. Die Zahl der Kinder, die derzeit in den städtischen Einrichtungen betreut werden, ist dabei überschaubar: Gerade einmal 71 Kinder wurden am Montag in den Laatzener Kindertagesstätten betreut, davon 13 in den Kitas freier Träger. Dabei musste kein Kind die Einrichtung wechseln. „Keines der Kinder muss in eine andere Kita“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann.

An den weiterführenden Schulen ist die Nachfrage noch geringer: An der Albert-Einstein-Schule etwa seien am Montag gerade einmal zwei Schüler in der Notgruppe erschienen, sagt Schulleiter Christian Augustin. Für Dienstag sei nun ein drittes Kind angekündigt. „Es können aber durchaus noch einige kommen.“ Wie berichtet, dürfen nur Kinder von Eltern betreut werden, die in den Bereichen Pflege, Medizin und öffentliche Sicherheit arbeiten.

Neuer Infizierter in Laatzen

Die Zahl der Infizierten in Laatzen ist am Montag weiter gestiegen: Am späten Vormittag gab die Region Hannover die Zahl von regionsweit 121 mit dem Coronavirus Infizierten bekannt. Davon entfallen zwei Personen auf Laatzen. Nähere Angaben zu den Betroffenen macht die Region nicht – auch nicht zum Ortsteil und Alter. Wie berichtet, wohnt einer der beiden Betroffenen in Laatzen in Ingeln-Oesselse.

Keine Hochzeitsgesellschaft im Standesamt: Das Laatzener Standesamt führt zwar weiterhin Trauungen durch, jedoch nicht mehr mit Hochzeitsgesellschaften. Im Trauzimmer willkommen seien ab sofort nur noch die Paare selbst und die Trauzeugen, kündigt die Laatzener Stadtverwaltung an. Im Freien vor dem Standesamtsgebäude sei das Feiern mit weiteren Gästen hingegen weiterhin möglich.

Friedhofskapellen geschlossen: Die Stadt hat die Kapellen auf allen kommunalen Friedhöfen geschlossen. Begründet wird die Einschränkung mit der Enge in den Gebäuden, die eine Ansteckungsgefahr erhöhe.

Kompostplatz geschlossen: Der Laatzener Kompostplatz in Rethen nimmt keinen Grünschnitt mehr an.

Blutspende findet statt: Der DRK-Ortsverein weist darauf hin, dass die für Mittwoch, 18. März, geplante Blutspende stattfinden wird. Spender können in de Zeit von 16 bis 19.30 Uhr die Grundschule an der Oesselser Straße aufsuchen. Im Anschluss steht ein Buffet bereit.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf