Laatzen

Die Zahl der Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet sind, ist am Wochenende deutlich gesunken. Am Montag waren 139 Personen offiziell an Covid-19 erkrankt, das sind 68 weniger als am Freitag und 56 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist hingegen mit 172,4 pro 100.000 Einwohner unverändert hoch. Mit Barsinghausen, Garbsen, Langenhagen und Lehrte sind aktuell vier Regionskommunen von einer noch höheren Inzidenz betroffen.

Hauptgrund für den Rückgang dürfte der Umstand sein, dass eine Reihentestung im Pflegeheim Dorea Familie mehr als zwei Wochen zurückliegt. Damals wurden Dutzende Fälle nachgewiesen. Bei denjenigen Bewohnern, die nicht erneut positiv getestet wurden, endete die Quarantäne in den vergangenen Tagen.

Von Johannes Dorndorf