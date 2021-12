Laatzen

Mit der Warnstufe 2 in der Region und Inkrafttreten der 2G-plus-Regelung ist der Bedarf an zertifizierten Schnelltests allerorts in die Höhe geschnellt. Doch nicht überall können sich Menschen einfach testen lassen. Anders als in der ersten Jahreshälfte, als auch Vereine und Initiativen in Zusammenarbeit mit Apotheken Tests in allen Laatzener Ortsteilen ohne Termin anboten, gibt es aktuell nur noch vier offene Angebote für Spontantestungen, die sich auf Laatzen-Mitte, Alt-Laatzen und Grasdorf konzentrieren. Diese Stellen sind nicht nur überlaufen, für mobiliätseingeschränkte Personen aus den südlichen Ortsteilen und Ingel-Oesselse sind sie auch schwer zu erreichen.

Rethens Apotheken zwei Wochen im Voraus ausgebucht

Diese Erfahrung musste beispielsweise Beate Paprotny machen. Der Versuch, einen Testtermin zu bekommen, stellte die Rethenerin vor ungeahnte Schwierigkeiten. In dem Laatzener Ortsteil testen derzeit nur die Markt- und die Adler-Apotheke. Beide sind bereits zwei Wochen im voraus ausgebucht. Zu einem weiter entfernt gelegenen Testzentrum auszuweichen, ist für Paprotny jedoch problematisch: Sie hat sich kürzlich den Arm gebrochen und kann kein Auto fahren.

Die Adler-Apotheke in Rethen bietet als eine von zwei Stellen im Ort Schnelltests an. Quelle: Sarah Istrefaj

„Und nun stellen Sie sich vor, wie es erst für die älteren Menschen sein muss“, sagt Paprotny. In einem Brief hat sich die Rethenerin daher an den hiesigen Ortsrat gewandt. „Es ist für immobile Menschen unzumutbar, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und den damit verbundenen Fahrtkosten nach Laatzen oder in einen anderen Ort fahren müssen, um an den benötigten Test zu kommen“, schreibt sie. Wenn schon solche gravierenden Maßnahmen für Geimpfte verordnet würden, dann müssten auch flächendeckend Testeinrichtungen mit ausreichender Kapazität zur Verfügung stehen. Die vor Ort fehlenden Testmöglichkeiten schränkten auch Geimpfte in ihrem Alltag derart ein, dass sie in eine Art Lockdown fielen.

Paprotny fordert die Ortspolitiker dazu auf, kurzfristig dafür Sorge zu tragen, dass in Rethen umgehend ausreichende Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Örtlichkeiten gebe es sicher genügend, etwa das Familienzentrum, Schulen oder Kirchen.

Apotheken arbeiten am Limit

Damit wäre auch den stark überlaufenen Teststellen wie der Markt-Apotheke in Rethen geholfen. Zusätzlich zum Kerngeschäft testet dort ausschließlich pharmazeutisches Personal an drei Tagen in der Woche von 13 bis 15 Uhr auf Corona. Etwa 50 Personen schafft das Team pro Tag – und geht damit oftmals über die festgelegten Zeiten hinaus. Damit bewegt sich die Apotheke an der Grenze ihrer Kapazitäten. „Wir wollen für unsere Bürger da sein, doch auch wir haben knappes Personal und können die Testzeiten daher nicht ausweiten“, sagt Apothekeninhaberin Silke Kopf und bestätigt, dass die Onlinetermine bereits bis Ende nächster Woche ausgebucht sind.

Bei der Ahorn-Apotheke in Grasdorf, die während ihrer Öffnungszeiten als vierte Stelle in Laatzen Schnelltests ohne Termin durchführt, standen am Mittwochmorgen zwischenzeitlich mehr als ein Dutzend Menschen an. Am späten Vormittag waren es weniger als eine Handvoll. Quelle: Astrid Köhler

Die Testanfragen hätten fast ausschließlich den Hintergrund, am alltäglichen Leben teilzuhaben zu können – „für Freizeitaktivitäten, den Arbeitgeber oder Heimbesuche“. Das Telefon klingele über die gesamte Öffnungszeit hinweg, jeder zweite Anrufer frage nach einem Test. Gerade habe sie eine Bandansage zum Thema Corona-Tests eingesetzt, um der Situation Herr zu werden. „Die breite Masse zeigt Verständnis, aber in Einzelfällen mussten wir uns leider auch schon beschimpfen lassen“, sagt Kopf. Man merke, dass die Menschen über den langen Zeitraum der Pandemie von den Auflagen gestresst seien und aggressiv reagierten. Sie hoffe, dass sich der Ansturm in den nächsten Tagen legt.

Noch keine Testmöglichkeit in Ingeln-Oesselse

Die Menschen in Ingeln-Oesselse müssen bisher die weitesten Anfahrtswege in Kauf nehmen, um einen zertifizierten Schnelltest zu bekommen. In ihrer Ortschaft gibt es keine Teststelle. Doch es gibt einen Lichtblick. Die Eigentümerin der Rotdornapotheke, Daphny Kaminski, die täglich Dutzende Nachfragen zu Testmöglichkeiten erhält, bereitet mit ihrem Team und dem Verein „Ingeln-Oesselse aktiv“ die Wiederaufnahme des gemeinsamen Corona-Testangebotes im Doppeldorf vor, das von April bis Sommer bestand. „Wir würden gern loslegen, aber wir können noch nicht“, sagt Kaminski. Im Zusammenhang mit der neuen Corona-Verordnung seien weitere Formalitäten und eine neue Genehmigung des Gesundheitsamtes erforderlich. „Meine Mails sind geschrieben, ich warte auf das Feedback.“

Nur ein Testzentrum in Laatzen hat auch am Sonntag geöffnet

Das Testzentrum Laatzen an der Würzburger Straße 13 ist das bisher einzige in der 43.000-Einwohner-Stadt, das auch sonntags geöffnet hat. Täglich werde dort eine dreistellige Summe an Tests ausgewertet, erklärt der Mediziner Janosch Katt vom Orthocentrum, das das Testzentrum seit der Eröffnung vor einem Jahr betreibt. Die Nachfrage nach Schnelltests sei zuletzt stark gestiegen, weshalb Lieferengpässe drohen. „Vergangene Woche waren wir kurz davor, dass uns die Schnelltests ausgehen“, berichtet Katt. Eine Lieferung war ausgefallen. Es sei eine logistische Leistung gewesen, kurzfristig Ersatz zu beschaffen, um niemanden in der Schlange nach Hause schicken zu müssen.

PCR-Tests nur in medizinisch begründeten Fällen

Anders als die Schnelltests müssen die PCR-Tests, die Gewisskeit bei einem Infektionsverdacht geben, im Labor ausgewertet werden. Um die Kapazitätennicht über Gebühr zu beanspruchen, würden laut Katt in seiner Teststelle inzwischen nur noch medizinisch begründete PCR-Tests gemacht und keine mehr zu Reisezwecken. „Wir sind eine Arztpraxis und fokussieren uns auf die Medizin“, sagt Katt. Am kommenden Sonntag erwartet das Team des Orthozentrums einen hohen Andrang. Erstmals würden sich dann auch Menschen wegen der 2G-plus-Regelung für die Arbeit am Montag freitesten lassen wollen. Wegen des erwarteten Zulaufs sei das Personal noch einmal aufgestockt worden.

Anbieter im Leine-Center hat noch Kapazitäten

Etwas Luft nach oben hat allein noch der Anbieter „Mein Corona Schnelltest“ im Leine-Center. „Die Einführung von 2G plus hat sich in den Testzahlen direkt bemerkbar gemacht“, erklärt Sprecherin Tessa C. Ley. Am Mittwoch bildeten sich vor dem umgebauten Laden im Erweiterungsbau wieder lange Schlangen. Den Tag über wurden dort rund 1300 Personen getestet. Die Kapazitäten in dem seit März von MCS Health Services GmbH betriebenen Testzentrum sind nach eigenen Angaben für etwa 1600 Tests am Tag ausgelegt– 10.000 sind es in der Woche.

Die Möglichkeiten sind also noch nicht ganz ausgeschöpft, weshalb sich an den aktuellen Öffnungszeiten montags bis sonnabends von 9 bis 17.30 Uhr vorerst nichts ändern soll. „Sobald wir beschließen, die Öffnungszeiten aufgrund erhöhter Nachfrage anzupassen und wir dafür die entsprechenden Personalressourcen haben, informieren wir umgehend das Center Management“, sagt die Sprecherin.

Stadt hilft bei Raumsuche

Die Stadt Laatzen selbst kann nur bedingt auf die Erweiterung der Testangebote einwirken, denn die Genehmigungen für die Eröffnung von Teststellen erteilt die Region Hannover. Dennoch seien vonseiten der Verwaltung bereits einzelne Gespräche mit möglichen Anbietern aus Laatzen geführt worden. „Diese haben sich bisher als unpassend erwiesen, der ein oder andere überlegt offenbar noch, eine Teststelle zu eröffnen oder Testungen anzubieten“, teilt Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit. Man unterstütze aber gern bei der Suche nach geeigneten Räumen für Testzentren. Ansprechpartner Steffen Koch ist unter wirtschaftsfoerderung@laatzen.de für Interessierte erreichbar.

„Wir begrüßen grundsätzlich, wenn in jedem Ortsteil eine Teststelle bereitsteht und sich dafür auch private Anbieter finden“, sagt Bürgermeister Kai Eggert.

Von Sarah Istrefaj und Astrid Köhler