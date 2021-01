Laatzen

Die Impfbriefe des niedersächsischen Sozialministeriums an Senioren ab 80 Jahren beschäftigen nun auch die Stadt Laatzen. Bürgermeister Jürgen Köhne ( CDU) kündigt an, dass Laatzens Senioren bald Post von der Stadt zu dem Thema erhalten werden. Auch werde die Stadt in Erwartung zahlreicher Fragen zum Thema ihre Corona-Telefonhotline wieder aktivieren.

„Es hat durch die Auswahl der Adressen einige Irrungen und Wirrungen gegeben“, sagt Köhne in Anspielung darauf, dass das Ministerium beim Versenden der Schreiben auf die Adressdatenbank der Deutschen Post Direkt GmbH anstelle der Einwohnermeldedaten der Kommunen zurückgegriffen hatte. Auch aus Laatzen habe er Hinweise bekommen, dass Menschen angeschrieben wurden, die bereits verstorben waren. Das Ministerium bereite nun ein zweites Schreiben vor, das von der Stadt und der Region Hannover noch ergänzt werden soll. Er gehe davon aus, dass die Briefe für Laatzens Senioren dann von der Stadt verschickt werden. „Wenn das zweite Schreiben herausgeht, muss das alle erreichen“, sagt Köhne. Basis werden dann die Einwohnermeldedaten sein. „Da wissen wir, dass sie vollständig und aktuell sind.“

Rund 3000 Senioren sollen angeschrieben werden

Köhne geht davon aus, dass auch die bereits angeschriebenen Senioren ein zweites Mal Post wegen der Impfungen erhalten. Ein Abgleichen mit den Adressen der bereits verschickten Briefe sei aus seiner Sicht unmöglich. Vor allem aber sollen die Schreiben dann ausführlichere Informationen enthalten, die die Region betreffen – etwa die Anfahrt zum Impfzentrum. Der Zeitpunkt sei noch unklar. „Wir warten darauf, was das Sozialministerium entwirft.“ In Laatzen lebten aktuell rund 3500 Menschen, die 80 Jahre oder älter sind. Abzüglich der Bewohner von Senioreneinrichtungen, die bereits in der ersten Stufe geimpft werden sollen, blieben rund 3000 Personen, die angeschrieben werden sollen.

Unterdessen hat Laatzens Seniorenbeirat beantragt, ältere Bürger beim Thema Impfung stärker zu unterstützen. Beiratsmitglied Fred Warnke schlägt eine Hotline vor, die insbesondere diejenigen Senioren nutzen können, die mit den angekündigten Schreiben des Sozialministeriums nicht zurechtkommen. Sorgen bereitet dem Gremium auch die Situation derer, die nicht mobil genug sind, um die Impfstation auf dem Messegelände ansteuern zu können. Der Beirat schlägt daher eine Fahrgemeinschaft vor.

Stadt will Impf-Hotline schalten

Zumindest die Hotline will die Stadt in Kürze tatsächlich einrichten. „Wenn sich die Informationslage bessert, werden wir unsere Hotline, die wir im ersten Lockdown schon einmal geschaltet haben, wieder aktivieren“, kündigt Bürgermeister Köhne an. Die Nummer (05 11) 82 05 44 44 werde allerdings erst scharf geschaltet, wenn die Stadt auch hinreichende Infos hat.

Hinsichtlich des Impf-Shuttles ist Köhne hingegen skeptisch. „Ein generelles Angebot von der Stadtverwaltung zu machen wird nicht funktionieren“, sagt er. „Natürlich muss der erste Appell an Angehörige, Kinder, vielleicht auch Freunde und Nachbarn gehen, um die Transporte sicherzustellen.“ Ob es weitere Freiwillige gebe, die dazu bereit sind und so etwas anbieten können, könne er noch nicht beurteilen. Auch kenne er die Kapazitäten der Rettungsdienste nicht.

