Laatzen

Die Zahl der Laatzener, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind, ist erneut leicht gesunken. Nach Angaben der Region Hannover sank die Zahl am Donnerstag auf 186. Am Vortag waren es noch 187 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 332,7 pro 100.000 Einwohner – nach 344,3 am Mittwoch.

Seit Beginn der Pandemie wurden 717 Personen in Laatzen positiv auf das Virus getestet. Die Stadt hat weiterhin den höchsten Inzidenzwert unter den Kommunen der Region Hannover.

Von Johannes Dorndorf