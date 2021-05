Laatzen

Die Zahl der Corona-Ansteckungen in Laatzen bewegt sich derzeit auf nahezu gleichbleibendem Niveau. Die Region Hannover meldete am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 39,1 pro 100.000 Einwohner. Das ist fast der gleiche Wert wie vor einer Woche, als die Inzidenz bei 36,9 lag. Dem zwischenzeitliche Anstieg auf 52,9, der am Mittwoch gemeldet wurde, folgte am Donnerstag ein leichter Rückgang.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich laut Region 1901 Personen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell gelten 31 Personen als infiziert.

Von Johannes Dorndorf