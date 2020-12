Laatzen

Die Ausbreitung von Corona-Infektionen in Laatzen hat sich in den vergangenen Tagen stark abgeschwächt. Die Sieben-Tage-Inzidenz halbierte sich am Wochenende: Lag der Wert am Freitag noch bei 348,9 pro 100.000 Einwohner, waren es am Montag 172,4. Die Zahl der Infizierten bleibt hingegen stabil, der Wert stieg von 193 am Freitag auf 195 am Montag.

Es gibt keinen Grund zur Entwarnung: Laatzen bleibt eine der aktuell am stärksten betroffenen Kommunen in der Region Hannover. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet lediglich Garbsen mit 186,1 einen höheren Wert, mehr Infizierte als in Laatzen gibt es nur in der wesentlich größeren Stadt Hannover. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Laatzen 751 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Johannes Dorndorf