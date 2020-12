Laatzen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Covid-19-Erkrankungen in Laatzen ist erstmals seit Wochen wieder auf einen Wert unter 100 gesunken. Nach Angaben der Regionsverwaltung sank der Wert am Mittwoch auf 92 pro 100.000 Einwohner, am Vortag lag er noch bei 103,5. Die Zahl der Personen, die aktuell als infiziert gelten, stieg hingegen leicht von 114 auf 117.

Seit Ausbruch der Pandemie im März haben sich in Laatzen 893 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Dienstag hatte die Region noch 886 gemeldet. Die aktuellen Werte sind laut Region Hannover wegen der zurückliegenden Feiertage nur bedingt aussagekräftig. „Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft ist deshalb äußerst gering.“

Von Johannes Dorndorf