Laatzen

Weiterhin keine neuen Corona-Neuinfektionen in Laatzen: Die Region Hannover hat die Sieben-Tage-Inzidenz für das Stadtgebiet am Montag erneut mit 0 angegeben – so wie bereits am vergangenen Freitag. Seit dem 5. Juni hat es somit keinen einzigen neuen Fall mehr gegeben, der offiziell gemeldet wurde. Trotz der Null-Inzidenz gelten aktuell noch 20 Personen als infiziert, deren Ansteckung liegt allerdings länger als sieben Tage zurück. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen noch bei 50,6.

Auch in anderen Regionskommunen ist die Ausbreitung der Pandemie in den vergangenen Tagen zum Stehen gekommen. Außer für Laatzen meldete die Region am Montag für Burgdorf, Gehrden, Pattensen und Wennigsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Laatzen 1923 Personen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Johannes Dorndorf