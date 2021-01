Laatzen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Laatzen ist am Mittwoch deutlich gestiegen. Nach Angaben der Region Hannover wurden seit Dienstag 20 neue Infektionen festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Laatzen stieg damit binnen 24 Stunden von 96,6 auf 128,8 pro 100.000 Einwohner. Damit liegt sie erstmals in dieser Woche wieder auf einen Wert von mehr als 100.

Aktuell sind nach Regionsangaben 104 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind sieben mehr als am Vortag. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 1090 Laatzener angesteckt.

Von Johannes Dorndorf