Laatzen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover registriert in Laatzen immer mehr Coronainfizierte. Am Donnerstag meldete die Behörde 59 aktuelle Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz lag mit nunmehr 101,7 erstmals im dreistelligen Bereich. Außer Laatzen haben bereits zwei weitere Regionskommunen diese Marke durchbrochen.

Die 7-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem Gebiet über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet. Von den 21 Regionskommunen lagen am Donnerstag nur noch neun unter diesem Wert, darunter Pattensen (20,1) und Gehrden (45,3) im Süden der Region.

Anteilig auf die Bevölkerungszahl bezogenen noch mehr Neuinfektionen als in Laatzen gab es in den letzten sieben Tage nur noch in Ronnenberg ( Inzidenzwert: 152,8) und in Lehrte (109,3).

Von Astrid Köhler