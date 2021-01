Laatzen

Der zuletzt leichte Rückgang der Corona-Zahlen in Laatzen war nur von kurzer Dauer. Bei den Test der letzten Tage sind wieder Dutzende neue Fälle bekannt geworden. Innerhalb einer Woche stiegt die Zahl der nachweislich Infizierten um weitere 51. Verglichen mit dem Vortag meldete das für Laatzen zuständige Gesundheitsamt in Hannover am Dienstag neun neue Fälle. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden bei 976 Menschen aus Laatzen positive Befunde auf Covid-19 festgestellt.

Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz, der die neu Infizierten ins Verhältnis zu einer Bevölkerungszahl von 100.000 Einwohner setzt, lag am Dienstag in Laatzen bei 119,6 (Vortag 105,8).

Von Astrid Köhler