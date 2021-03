Laatzen

Binnen eines Tages sind aus Laatzen acht weitere Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden. Seit Ausbruch der Pandemie und bis Donnerstag wurde das Covid-19-Virus bei 1466 Menschen aus der Stadt nachgewiesen. 39 Laatzener starben seitdem an oder mit dem Virus.

Aktuell gelten in der Stadt 87 Menschen als infiziert. Der Inzidenzwert sank erstmals seit fast fünf Wochen wieder in den zweistelligen Bereich und lag am Donnerstag bei 98,9.

Die meisten registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen in Sehnde mit einem Inzidenzwert am Donnerstag von 324 vor Uetze (277) und Gehrden (251,1).

Von Astrid Köhler