Laatzen

Seit Freitag sind in Laatzen neun neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden. Mit einem tagesaktuellen Inzidenzwert von 34,5 belegt die Stadt damit den negativen Spitzenplatz in der Region Hannover. Basierend auf Daten des Robert-Koch-Institutes lag der Durchschnittswert in der Region am Montag bei 7,1.

Einen Hotspot gebe es nicht, teilte eine Regionssprecherin mit. Die Neuinfizierten in Laatzen kämen vielmehr vereinzelt aus den Bereichen von Kindertagesstätten und Schule sowie aus dem familiären Umfeld.

In der Stadt galten am Montag 16 Menschen als aktuell Infizierte. Seit Ausbruch der Krankheit wurde das Virus nun bei insgesamt 1939 Laatzenern nachgewiesen.

Neun Regionskommunen haben Inzidenz von null

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit nur noch in zwei weiteren Kommunen zweistellig, in Burgwedel (28,9) und in Sehnde (12,6). In neun anderen sind die Werte einstellig, darunter auch in der Landeshauptstadt (7,4). Für die restlichen neun der 20 Umlandkommunen meldete die Region am Montag sogar eine Inzidenz von null: Hemmingen, Neustadt, Pattensen, Seelze, Springe, Uetze, Wedemark, Wennigsen und Wunstorf.

Von Astrid Köhler