Laatzen

Das Gesundheitsamt der Region hat am Freitag fünf neue Corona-Fälle für das Laatzener Stadtgebiet gemeldet. Seit Dienstag dieser Woche haben sich damit insgesamt 22 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies ließ auch den Inzidenzwert erneut stark ansteigen: von 2,3 am Dienstag auf 52,9 am Freitag.

Damit liegt Laatzen im regionsweiten Vergleich der Sieben-Tage-Inzidenzen an der Spitze, gefolgt von Langenhagen (44,5). Die Städte Pattensen und Sehnde sind mittlerweile bei einem Wert von Null angekommen. Aktuell gelten in Laatzen 36 Personen als infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr hat es insgesamt 1924 Fälle gegeben. In der gesamten Region Hannover gibt es am Freitag 687 Infizierte. Der Inzidenzwert liegt bei 25,8.

Von Sarah Istrefaj