Laatzen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Laatzen ist weiterhin im Steigen begriffen. Die Region Hannover meldete am Freitag neun weitere nachgewiesene Infektionen, seit Ausbruch der Pandemie haben sich nun 1326 Laatzener mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Freitag von 158,6 auf 174,7 pro 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Wert seit dem 17. Dezember, als die Inzidenz bei 186,2 lag.

Lesen Sie mehr: Corona-Zahlen steigen – Heime, Schulen und Kitas betroffen

Aktuell gelten 121 Laatzener als infiziert, das sind drei mehr als am Vortag gemeldet wurden. Die Infektionen erfolgen laut Region derzeit vor allem im privaten Umfeld. Einen größeren Ausbruch gab es lediglich in der Convivo-Seniorenresidenz Rethen, wo 15 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv getestet wurden. Auch fünf Schulen und drei Kitas sind von Einzelfällen betroffen.

Von Johannes Dorndorf