Laatzen

Die relativ niedrigen Corona-Zahlen in dieser Woche waren nur ein Zwischentief. Am Freitag meldete die Region Hannover für das Laatzener Stadtgebiet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 117,3 pro 100.000 Einwohner. Am Vortag hatte die Region noch einen Wert von 71,3 gemeldet, am vergangenen Freitag waren es 82,8.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nun 1517 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 20 Fälle mehr als noch am Vortag gemeldet wurden. Offiziell gelten aktuell 85 Laatzener als nachweislich infiziert.

Der relativ rasche Anstieg am Freitag ist nach Regionsangaben auf keinen einzelnen Ausbruch zurückzuführen: Weder in Pflegeeinrichtungen noch in Betrieben, Schulen oder Kitas sind auffällige Häufungen bekannt, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Virusmutation beschleunigt Verbreitung

Zwar gebe es aktuell an sechs Laatzener Schulen Corona-Fälle, dies betreffe jedoch lediglich acht Personen. Das Geschehen lasse eher vermuten, dass der Anstieg in Laatzen – ähnlich wie in der übrigen Region – mit den Mutationen des Virus zusammenhängt, die verstärkt zu Ansteckungen jüngerer Menschen führen.

Von Johannes Dorndorf