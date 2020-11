Corona in Laatzen: Derzeit noch drei Kitas betroffen

Laatzen

Die meisten Laatzener Kindertagesstätten können wieder weitgehend in den Normalbetrieb übergehen. Nach Angaben der Stadt Laatzen gab es am Montag nur noch drei Kindertagesstätten, in denen sich noch jeweils eine Gruppe wegen Corona-Fällen in Quarantäne befindet. Betroffen sind die Kita Pinienweg in Laatzen-Mitte, die Kita Ahornstraße in Grasdorf sowie die Kita Im Park in Rethen. Vor einer Woche meldete die Stadt noch Gruppenschließungen in sieben Kindertagesstätten.

Am vergangenen Freitag hatte die Kita Im Park ihren Betrieb sogar komplett eingestellt, weil dort noch der Test einer Betreuungsperson ausstand. Nachdem am Freitag das negative Ergebnis vorlag, konnte die Kita am Montag wieder öffnen. Lediglich eine Kindergartengruppe, in der zwei Kinder infiziert sind, bleibt vorerst in Quarantäne. „Wir warten noch auf ein weiteres Ergebnis“, sagt Kita-Leiterin Manuela Schilk. Dabei handle es sich um den Corona-Test des Geschwisterkindes eines der betroffenen Kinder, das den Hort in der vergangenen Woche einen Tag lang besucht hatte. Bis zum Vorliegen des Testes blieben die Hortgruppen geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf