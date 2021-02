Laatzen

Bedürftige Kinder und Jugendliche sollen auch während des Lockdowns weiterhin ein kostenloses warmes Mittagessen erhalten. Daher bietet die Stadt Berechtigten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) an, ab Montag, 22. Februar, ein Essen to go in einem der sechs Kinder- und Jugendtreffs der Stadt abzuholen. In regulären Zeiten haben die Jungen und Mädchen eine Gratismahlzeit in einer Schule, Kita und im Hort erhalten. Da diese jedoch wegen des Lockdowns geschlossen sind, müssen sich derzeit anders versorgen.

Anmeldungen für kostenloses Essen der Kinder in Laatzen eine Woche vorher

Wer ein Mittagessen bekommen will, muss sich jeweils eine Woche im voraus anmelden, für die Woche ab dem 22. Februar bis spätestens Montag, 15. Februar, 16 Uhr. Das Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es in allen Kinder- und Jugendtreffs sowie auf der Homepage kijub-laatzen.de.

Das Essen kann jeweils von 11.30 bis 13 Uhr abgeholt werden. Die Ausgabe erfolgt in Einzelmenüschalen zum Mitnehmen. Bei der Abholung ist eine Maske zu tragen und auf die Abstandsregeln zu achten. Für weitere Informationen und bei Fragen kann das Kinder- und Jugendbüro unter Telefon (0511) 82 05-52 04 und per E-Mail an kinderundjugendbuero@laatzen.de kontaktiert werden.

Von Stephanie Zerm